CG News: मरने के बाद भी करूंगा सेवा… रतन टाटा की राह पर चले बस्तर के मोची सरजू नाग

दंतेश्वरी वार्ड में रहने वाले सरजू नाग मोची का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके अधिकांश परिवार के सदस्य स्वर्गवासी हो चुके हैं, एक बेटी है। सरजू ने बताया कि रतन टाटा ने निधन के बाद अपना शव पक्षियों को दान कर दिया, ताकि प्रकृति का चक्र बना रहे। यह बात जानकर मेरा मन परिवर्तित हो गया। मैंने बेटी को बताया और मेकाज पहुंचे। वहां शव दान की पूरी प्रक्रिया समझी, फॉर्म भरा। मरने के बाद मेरा शव मेकाज को सौंप दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को सीखने को मिले।