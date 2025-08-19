CG News: राजस्व निरीक्षकों ने ऑनलाइन कार्य का किया बहिष्कार, की संसाधनों की मांग …

CG News: इसके अलावा निरीक्षक संघ ने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने, ऑनलाइन नक्शा वंटाकन अनुमोदन के लिए प्रदत्त आईडी को वापस लेने, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने तथा सीमांकन, बंदोबस्त और त्रुटि सुधार प्रकरणों की समयावधि पूर्ववत रखने की मांग उठाई है। संघ ने स्पष्ट किया है कि विभागीय कार्यों के दौरान मानवीय भूल की स्थिति में कर्मचारियों पर न्यायालयीन कार्यवाही न की जाए, बल्कि विभागीय जांच के आधार पर कार्रवाई हो। साथ ही सहायक भू-अभिलेख और नायब तहसीलदार संवर्ग के मर्जर को यथावत रखने की भी मांग रखी गई है।