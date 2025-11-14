CG News: रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ी धरपकड़! 53.17 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

आड़ावाल रेलवे क्रॉसिंग के पास धरपकड़ (photo source- Patrika)
CG News: बस्तर में एक बार फिर ओडिशा से गांजा तस्करी का मामला सामने आया है। मंगलवार को बोधघाट पुलिस ने आड़ावाल मार्ग पर रैल्वे क्रासिंग के पास उप्र निवासी एक युवक को मोटरसाइकिल से गांजा ले जाते हुए पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से 53.17 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 5.40 लाख रुपए बताई जा रही है।
बोधघाट थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ओडिशा से कुरंदी होते हुए बस्तर की ओर गांजा की खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आड़ावाल रेलवे क्रॉसिंग के पास घेराबंदी कर एक युवक को रोका। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक ओआर 10 डी 6439 में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ।
CG News: आरोपी की पहचान रफ़ी शेख (37 वर्ष), निवासी मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। वह गांजा को मोटरसाइकिल की सीट के नीचे व डिक्की में छिपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने मौके से गांजा, मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग