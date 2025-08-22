CG News: डुप्लीकेट चाबी बनाकर घर के सामने से उड़ाई खड़ी सूमो, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

CG News: डुप्लीकेट चाबी की मदद से घर के सामने खड़ी टाटा सुमो वाहन चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि 21 अगस्त की रात पनारापारा निवासी तेजू पटेल ने अपने घर के सामने खड़ी टाटा सुमो (क्रमांक सीजी 17 डी 0477) चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की।