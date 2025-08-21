भाजपा ने कांग्रेस पार्षदों पर बदसलूकी का आरोप लगाकर केस दर्ज करने की मांग की, पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

Dalpat Sagar dispute: मंगलवार को दलपत सागर के किनारे दलपत सागर को लेकर चल रहे डिबेट कार्यक्रम में हंगामा हो गया था। भाजपा-कांग्रेस ने एक दूसरे पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। बुधवार को जिला अध्यक्ष भाजपा वेद प्रकाश पांडे के नेतृत्व में महापौर और भाजपा पार्षद दल ने कांग्रेसी पार्षद कोमल सेना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा को आवेदन दिया।
पत्र में महापौर के नाम से उल्लेखित है कि उक्त कार्यक्रम में मैं तथा मेरे साथ नगर निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन, एमआईसी सदस्य सुरेश गुप्ता, लक्ष्मण झा, निर्मल पानीग्राही, महेन्द्र पटेल, सूरज श्रीवास्तव, विवेक जैन, कांग्रेस की पार्षद कोमल सेना, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, पूर्व पार्षद विक्रम सिंह डांगी, बी ललिता राव एवं अन्य कांग्रेस के पार्षद सहित 20 लोग उपस्थित थे। उसी दौरान कोमल सेना के द्वारा मुझे दलपत सागर को भ्रष्टाचार का गढ़ बताकर मुझसेे अभद्र टिप्पणी करने लगी।
महापौर ने कहा कि कोमल सेना द्वारा लगातार झूठे आरोप लगाकर उन्हें व उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह कृत्य लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी अत्यंत आपत्तिजनक है। कोमल सेना के साथ उसका पति, पूर्व पार्षद बी ललिता राव, विक्रम सिंह डांगी आदि उपस्थित थे जो सभी कोमल सेना को उकसा रहे थे और सभी एक राय होकर हमला करने की तैयारी में थे। किन्तु मैं उससे बचने के लिये दूर जा कर खड़ा होता रहा इस कारण बच गया।
Dalpat Sagar dispute: महापौर के नाम से दिए गए आवेदन में कहा गया कि कोमल सेना के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है जो कि न्यायालय में लंबित है। यह महिला पूर्णत: आपराधिक चरित्र से लिप्त है, मैं अपनी रिपोर्ट में मेरे साथ वाद-विवाद कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन, एमआईसी सदस्य सुरेश गुप्ता, लक्ष्मण झा, निर्मल पानीग्राही, सूरज श्रीवास्तव, विवेक जैन, भाजपा कार्यकर्ता व आम नागरिक उपस्थित थे जो घटना के साक्षी है। मेरी लिखित रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी कोमल सेना व अन्य लोग जो कोमल सेना का साथ दे रहे थे उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।