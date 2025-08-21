भाजपा ने कांग्रेस पार्षदों पर बदसलूकी का आरोप लगाकर केस दर्ज करने की मांग की, पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

Dalpat Sagar dispute: महापौर के नाम से दिए गए आवेदन में कहा गया कि कोमल सेना के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है जो कि न्यायालय में लंबित है। यह महिला पूर्णत: आपराधिक चरित्र से लिप्त है, मैं अपनी रिपोर्ट में मेरे साथ वाद-विवाद कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन, एमआईसी सदस्य सुरेश गुप्ता, लक्ष्मण झा, निर्मल पानीग्राही, सूरज श्रीवास्तव, विवेक जैन, भाजपा कार्यकर्ता व आम नागरिक उपस्थित थे जो घटना के साक्षी है। मेरी लिखित रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी कोमल सेना व अन्य लोग जो कोमल सेना का साथ दे रहे थे उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।