Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

भाजपा ने कांग्रेस पार्षदों पर बदसलूकी का आरोप लगाकर केस दर्ज करने की मांग की, पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

Dalpat Sagar dispute: महापौर ने कहा कि कोमल सेना द्वारा लगातार झूठे आरोप लगाकर उन्हें व उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2025

दलपत सागर मुद्दे पर गरमाई राजनीति (Photo source- Patrika)
दलपत सागर मुद्दे पर गरमाई राजनीति (Photo source- Patrika)

Dalpat Sagar dispute: मंगलवार को दलपत सागर के किनारे दलपत सागर को लेकर चल रहे डिबेट कार्यक्रम में हंगामा हो गया था। भाजपा-कांग्रेस ने एक दूसरे पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। बुधवार को जिला अध्यक्ष भाजपा वेद प्रकाश पांडे के नेतृत्व में महापौर और भाजपा पार्षद दल ने कांग्रेसी पार्षद कोमल सेना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा को आवेदन दिया।

Dalpat Sagar dispute: परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही: महापौर

पत्र में महापौर के नाम से उल्लेखित है कि उक्त कार्यक्रम में मैं तथा मेरे साथ नगर निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन, एमआईसी सदस्य सुरेश गुप्ता, लक्ष्मण झा, निर्मल पानीग्राही, महेन्द्र पटेल, सूरज श्रीवास्तव, विवेक जैन, कांग्रेस की पार्षद कोमल सेना, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, पूर्व पार्षद विक्रम सिंह डांगी, बी ललिता राव एवं अन्य कांग्रेस के पार्षद सहित 20 लोग उपस्थित थे। उसी दौरान कोमल सेना के द्वारा मुझे दलपत सागर को भ्रष्टाचार का गढ़ बताकर मुझसेे अभद्र टिप्पणी करने लगी।

ये भी पढ़ें

महापौर सफीरा, अध्यक्ष कविता साहू! नगर निगम की वेबसाइट पर सालों बाद भी पार्षदों तक के नाम जस के तस
जगदलपुर
डिजिटल बस्तर का सपना अधर में (Photo source- Patrika)

महापौर ने कहा कि कोमल सेना द्वारा लगातार झूठे आरोप लगाकर उन्हें व उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह कृत्य लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है और कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी अत्यंत आपत्तिजनक है। कोमल सेना के साथ उसका पति, पूर्व पार्षद बी ललिता राव, विक्रम सिंह डांगी आदि उपस्थित थे जो सभी कोमल सेना को उकसा रहे थे और सभी एक राय होकर हमला करने की तैयारी में थे। किन्तु मैं उससे बचने के लिये दूर जा कर खड़ा होता रहा इस कारण बच गया।

आवेदन में कोमल को आपराधिक चरित्र में लिप्त बताया गया

Dalpat Sagar dispute: महापौर के नाम से दिए गए आवेदन में कहा गया कि कोमल सेना के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है जो कि न्यायालय में लंबित है। यह महिला पूर्णत: आपराधिक चरित्र से लिप्त है, मैं अपनी रिपोर्ट में मेरे साथ वाद-विवाद कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन, एमआईसी सदस्य सुरेश गुप्ता, लक्ष्मण झा, निर्मल पानीग्राही, सूरज श्रीवास्तव, विवेक जैन, भाजपा कार्यकर्ता व आम नागरिक उपस्थित थे जो घटना के साक्षी है। मेरी लिखित रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी कोमल सेना व अन्य लोग जो कोमल सेना का साथ दे रहे थे उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

ये भी पढ़ें

दलपत सागर मुद्दे पर कांग्रेस-भाजपा आमने सामने, हुई तूतू-मैमै, मामला पहुंचा थाने तक
जगदलपुर
पुतला दहन और एफआईआर की मांग (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 02:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / भाजपा ने कांग्रेस पार्षदों पर बदसलूकी का आरोप लगाकर केस दर्ज करने की मांग की, पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.