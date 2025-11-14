CG News: दिल्ली विस्फोट के विरोध में विहिप-बजरंग दल का पुतला दहन, दोषियों को सार्वजनिक दंड की मांग

विहिप जिला अध्यक्ष शंकर लाल गुप्ता ने कहा कि देश में आतंक फैलाने वाले जिहादी तत्वों को कठोरतम दंड मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि ऐसे आतंकी कृत्यों में शामिल दोषियों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए ताकि उनमें भय व्याप्त हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विहिप नगर अध्यक्ष प्रतीक गुरु ने कहा कि दिल्ली विस्फोट में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले उन्मादी तत्वों का यह कृत्य अत्यंत निंदनीय और कायराना है।