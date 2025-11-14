Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

CG News: दिल्ली विस्फोट के विरोध में विहिप-बजरंग दल का पुतला दहन, दोषियों को सार्वजनिक दंड की मांग

CG News: दिल्ली में हुए आतंकी विस्फोट के विरोध में विहिप और बजरंग दल ने चांदनी चौक में जिहादी आतंकवाद का पुतला दहन किया।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 14, 2025

विहिप-बजरंग दल का पुतला दहन (photo source- Patrika)

विहिप-बजरंग दल का पुतला दहन (photo source- Patrika)

CG News: दिल्ली में हुए आतंकी विस्फोट की तीव्र निंदा करते हुए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार सायंकाल स्थानीय चांदनी चौक में जिहादी आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'आतंकवाद मुर्दाबाद', 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाते हुए घटना के विरोध में रोष व्यक्त किया।

विहिप जिला अध्यक्ष शंकर लाल गुप्ता ने कहा कि देश में आतंक फैलाने वाले जिहादी तत्वों को कठोरतम दंड मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि ऐसे आतंकी कृत्यों में शामिल दोषियों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाए ताकि उनमें भय व्याप्त हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विहिप नगर अध्यक्ष प्रतीक गुरु ने कहा कि दिल्ली विस्फोट में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले उन्मादी तत्वों का यह कृत्य अत्यंत निंदनीय और कायराना है।

CG News: बजरंग दल जिला संयोजक मुन्ना बजरंगी ने कहा कि भारत की जनता आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और ऐसे कृत्यों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि जिहादी विचारधारा फैलाने वाले संगठनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही।

Updated on:

14 Nov 2025 03:19 pm

Published on:

14 Nov 2025 03:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: दिल्ली विस्फोट के विरोध में विहिप-बजरंग दल का पुतला दहन, दोषियों को सार्वजनिक दंड की मांग

जगदलपुर

