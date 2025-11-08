Dog Bite News: आवारा कुत्तों का आतंक! दो दिन में 12 लोग बने शिकार, बच्चों-बुजुर्गों में दहशत का माहौल

आवारा कुत्तों का आतंक (photo source- Patrika)
Dog Bite News: हरदीबाजार क्षेत्र में दो दिन के भीतर कुत्तों ने करीब 12 लोगों को काट दिया। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी इन कुत्तों से सुरक्षित नहीं है। बताया जाता है कि एक पागल कुत्ता हरदीबाजार बस स्टैंड के आसपास लगातार लोगों को निशाना बना रहा है।
आने-जाने वालों को निशाना बना रहा है। इसी तरह हॉस्पिटल रोड क्षेत्र में भी एक व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काटा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉ. युधेश सांडे ने बताया कि पिछले दो दिनों में एक दर्जन से अधिक लोग कुत्ते के काटने के शिकार हुए हैं।
