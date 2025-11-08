Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

Dog Bite News: आवारा कुत्तों का आतंक! दो दिन में 12 लोग बने शिकार, बच्चों-बुजुर्गों में दहशत का माहौल

Dog Bite News: जिले में आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। दो दिनों में 12 से ज्यादा लोगों को पागल कुत्ते ने काटा। इलाके में दहशत का माहौल, लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं।

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 08, 2025

आवारा कुत्तों का आतंक (photo source- Patrika)

आवारा कुत्तों का आतंक (photo source- Patrika)

Dog Bite News: हरदीबाजार क्षेत्र में दो दिन के भीतर कुत्तों ने करीब 12 लोगों को काट दिया। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी इन कुत्तों से सुरक्षित नहीं है। बताया जाता है कि एक पागल कुत्ता हरदीबाजार बस स्टैंड के आसपास लगातार लोगों को निशाना बना रहा है।

आने-जाने वालों को निशाना बना रहा है। इसी तरह हॉस्पिटल रोड क्षेत्र में भी एक व्यक्ति को पागल कुत्ते ने काटा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉ. युधेश सांडे ने बताया कि पिछले दो दिनों में एक दर्जन से अधिक लोग कुत्ते के काटने के शिकार हुए हैं।

Updated on:

08 Nov 2025 04:32 pm

Published on:

08 Nov 2025 04:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Dog Bite News: आवारा कुत्तों का आतंक! दो दिन में 12 लोग बने शिकार, बच्चों-बुजुर्गों में दहशत का माहौल

कोरबा

छत्तीसगढ़

