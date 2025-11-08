Dog Bite News: आवारा कुत्तों का आतंक! दो दिन में 12 लोग बने शिकार, बच्चों-बुजुर्गों में दहशत का माहौल

Dog Bite News: हरदीबाजार क्षेत्र में दो दिन के भीतर कुत्तों ने करीब 12 लोगों को काट दिया। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी इन कुत्तों से सुरक्षित नहीं है। बताया जाता है कि एक पागल कुत्ता हरदीबाजार बस स्टैंड के आसपास लगातार लोगों को निशाना बना रहा है।