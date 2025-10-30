रायगढ़ बस स्टैंड में चोरी की वारदात, युवक के बैग से गायब हुए एक लाख नगद और कागजात, जांच में जुटी पुलिस

CG Theft News: रायगढ़ जिले के केवड़ाबाड़ी यात्री प्रतिक्षालय में सोए युवक के बैग से एक लाख रुपए चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, कटाईपाली डी निवासी गजेन्द्र कुमार राठिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने साथी विजय कुमार राठिया के साथ बिलासपुर न्यायालय गया था। वहां से वह एक्सीडेंट सहायता राशि के रूप में एक लाख रुपए नगद लेकर अपने गांव लौट रहा था।