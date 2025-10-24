नाबालिग से कराई जा रही थी खतरनाक ड्यूटी, बस में सामान लोड करते झुलसा, फिर… चालक और मालिक पर अपराध दर्ज

ग्राम ठिसकोरी थाना कोटाडोल निवासी समपतिया ने पुलिस को बताया कि मेरा बेटा दिनेश सिंह पिता मान सिंह(14) को समीर बस क्रमांक सीजी 16 एच 0132 के मालिक खलासी कार्य करने रखे थे। घटना तिथि 29 अप्रैल 25 को चालक सुनील कुमार बस को ग्राम रोकडा थाना केल्हारी से बारात लेकर ग्राम धवलपुर चौकी कोडा लेकर गया था। साथ में मेरे बेटेको भी ले गया था। जहां रात में बस को असुरक्षित जगह में खड़ी कर 30 अप्रैल 25 को सुबह 7 बजे बस की छत में सामान लोड करने चढ़ाया। बस के ऊपर से गुजरी बिजली तार की चपेट में आने से झूलस गया।