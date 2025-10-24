Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

नाबालिग से कराई जा रही थी खतरनाक ड्यूटी, बस में सामान लोड करते झुलसा, फिर… चालक और मालिक पर अपराध दर्ज

Crime News: एक गंभीर लापरवाही के मामले में पुलिस ने बस चालक और मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने नाबालिग बालक से हेल्पर का काम करवाया और उसे बस की छत पर सामान लोड करने चढ़ा दिया...

less than 1 minute read

कोरीया

image

Khyati Parihar

Oct 24, 2025

Crime News: एक गंभीर लापरवाही के मामले में पुलिस ने बस चालक और मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने नाबालिग बालक से हेल्पर का काम करवाया और उसे बस की छत पर सामान लोड करने चढ़ा दिया, जहां ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आने से बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया।

ग्राम ठिसकोरी थाना कोटाडोल निवासी समपतिया ने पुलिस को बताया कि मेरा बेटा दिनेश सिंह पिता मान सिंह(14) को समीर बस क्रमांक सीजी 16 एच 0132 के मालिक खलासी कार्य करने रखे थे। घटना तिथि 29 अप्रैल 25 को चालक सुनील कुमार बस को ग्राम रोकडा थाना केल्हारी से बारात लेकर ग्राम धवलपुर चौकी कोडा लेकर गया था। साथ में मेरे बेटेको भी ले गया था। जहां रात में बस को असुरक्षित जगह में खड़ी कर 30 अप्रैल 25 को सुबह 7 बजे बस की छत में सामान लोड करने चढ़ाया। बस के ऊपर से गुजरी बिजली तार की चपेट में आने से झूलस गया।

अपराध दर्ज

इससे दोनों हाथ-पैर, बाएं तरफ सीना, दोनों जांघ्, एकमर में चोट लगी थी। घायल को इलाज के लिए डीकेएस अस्पताल रायपुर ले गये थे। फिर 17 अक्टूबर 25 को वापस सीएचसी मनेन्द्रगढ़ में इलाज करा रहे है। मामले में थाना में लिखित आवेदन प्रस्तुत करनेे पर मालिक और चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने बालक श्रम(प्रतिषेध और विनियमन) की धारा 14 और बीएनएस की धारा 125 (ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

ये भी पढ़ें

CG Suspend News: शिक्षकों ने स्कूल को बना दिया दारू पार्टी स्पॉट, बच्चों ने देखी शर्मनाक हरकत… डीईओ ने किया निलंबित
बिलासपुर
निलंबित (photo- unsplash image)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 10:11 am

Published on:

24 Oct 2025 10:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / नाबालिग से कराई जा रही थी खतरनाक ड्यूटी, बस में सामान लोड करते झुलसा, फिर… चालक और मालिक पर अपराध दर्ज

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कोरोना के दो साल बाद फिर लौटेगा ट्रैकिंग का रोमांच, नवंबर से यहां शुरू होगा तीन दिवसीय जंगल ट्रैक, विदेशी ट्रैकर भी होंगे शामिल

नवंबर महीने में ट्रैकिंग शुरू होगी (Photo Patrika)
कोरीया

छत्तीसगढ़ की मिट्टी से महाराष्ट्र की रसोई तक… जयवती की टमाटर खेती बनी सफलता की मिसाल

Tomato cultivation in Chhattisgarh (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

Birthday celebrate on road: स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी ने बीच सडक़ कार पर केक काटकर मनाया जन्मदिन, कांग्रेस ने पूछा ये सवाल

Birthday celebrate on road
कोरीया

Dog bite: कुत्ते ने 4 बच्चों समेत दर्जनभर लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर काटा, गंभीर हालत में बालक रायपुर रेफर

Dog bite
कोरीया

Road accident: नेशनल हाइवे पर खड़े ट्रक से टकराकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तेज रफ्तार ने ली जान

Road accident
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.