CG Suspend News: शिक्षकों ने स्कूल को बना दिया दारू पार्टी स्पॉट, बच्चों ने देखी शर्मनाक हरकत… डीईओ ने किया निलंबित

दरअसल, 7 अक्टूबर को रहटाटोर स्कूल में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम था। मानिकचौरी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर गोपीलाल मार्शल इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उनकी मेहमानवाजी में रहटाटोर स्कूल के हेडमास्टर राजेश्वर मरावी और शिक्षक मनोज नेताम ने स्कूल के रसोई में चिकन बनवाया और फिर कार्यालय कक्ष में शराब पार्टी की। स्कूली बच्चों ने बताया कि तीनों शिक्षक शराब के नशे में गाली-गलौज करने लगे। डर के मारे बच्चे घर भाग गए और परिजनों को पूरी बात बताई।