CG Suspend News: शिक्षकों ने स्कूल को बना दिया दारू पार्टी स्पॉट, बच्चों ने देखी शर्मनाक हरकत… डीईओ ने किया निलंबित

निलंबित (photo- unsplash image)
CG Suspend News: स्कूल में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के दौरान मस्तूरी ब्लॉक के रहटाटोर प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों ने शराब और चिकन पार्टी का आयोजन किया। मामले की शिकायत के बाद डीईओ ने हेडमास्टर और शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
दरअसल, 7 अक्टूबर को रहटाटोर स्कूल में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम था। मानिकचौरी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर गोपीलाल मार्शल इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उनकी मेहमानवाजी में रहटाटोर स्कूल के हेडमास्टर राजेश्वर मरावी और शिक्षक मनोज नेताम ने स्कूल के रसोई में चिकन बनवाया और फिर कार्यालय कक्ष में शराब पार्टी की। स्कूली बच्चों ने बताया कि तीनों शिक्षक शराब के नशे में गाली-गलौज करने लगे। डर के मारे बच्चे घर भाग गए और परिजनों को पूरी बात बताई।
अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने जब स्कूल पहुंचकर हकीकत जानी, तो उन्होंने शिक्षकों की करतूत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले की जानकारी मस्तूरी बीईओ को दी गई थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।
करीब 15 दिन तक कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। आनन-फानन में डीईओ विजय टांडे ने हेडमास्टर राजेश्वर मरावी और शिक्षक मनोज नेताम को निलंबित कर दिया। हालांकि अतिथि हेडमास्टर गोपीलाल मार्शल और अन्य शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं हुई है।
