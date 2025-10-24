Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Suspend News: शिक्षकों ने स्कूल को बना दिया दारू पार्टी स्पॉट, बच्चों ने देखी शर्मनाक हरकत… डीईओ ने किया निलंबित

CG Suspend News: स्कूल में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के दौरान मस्तूरी ब्लॉक के रहटाटोर प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों ने शराब और चिकन पार्टी का आयोजन किया।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 24, 2025

निलंबित (photo- unsplash image)

निलंबित (photo- unsplash image)

CG Suspend News: स्कूल में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के दौरान मस्तूरी ब्लॉक के रहटाटोर प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों ने शराब और चिकन पार्टी का आयोजन किया। मामले की शिकायत के बाद डीईओ ने हेडमास्टर और शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

दरअसल, 7 अक्टूबर को रहटाटोर स्कूल में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम था। मानिकचौरी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर गोपीलाल मार्शल इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उनकी मेहमानवाजी में रहटाटोर स्कूल के हेडमास्टर राजेश्वर मरावी और शिक्षक मनोज नेताम ने स्कूल के रसोई में चिकन बनवाया और फिर कार्यालय कक्ष में शराब पार्टी की। स्कूली बच्चों ने बताया कि तीनों शिक्षक शराब के नशे में गाली-गलौज करने लगे। डर के मारे बच्चे घर भाग गए और परिजनों को पूरी बात बताई।

सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो

अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने जब स्कूल पहुंचकर हकीकत जानी, तो उन्होंने शिक्षकों की करतूत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले की जानकारी मस्तूरी बीईओ को दी गई थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।

कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच

करीब 15 दिन तक कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। आनन-फानन में डीईओ विजय टांडे ने हेडमास्टर राजेश्वर मरावी और शिक्षक मनोज नेताम को निलंबित कर दिया। हालांकि अतिथि हेडमास्टर गोपीलाल मार्शल और अन्य शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई अब तक नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

Teacher busy on mobile: डीईओ की बड़ी कार्रवाई! मोबाइल पर व्यस्त रहने वाले शिक्षक की वेतनवृद्धि रोकी
कोरबा
डीईओ ने जारी किया आदेश (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 09:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Suspend News: शिक्षकों ने स्कूल को बना दिया दारू पार्टी स्पॉट, बच्चों ने देखी शर्मनाक हरकत… डीईओ ने किया निलंबित

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News 200 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, 1 साल पहले पीएम ने किया था उद्घाटन

CG News 200 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, 1 साल पहले पीएम ने किया था उद्घाटन
बिलासपुर

CG News: दिवाली पर सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 174 तक पहुंचा, प्रदूषण का स्तर खतरनाक…

CG News: दिवाली पर सांस लेना हुआ मुश्किल, AQI 174 तक पहुंचा, प्रदूषण का स्तर खतरनाक...(photo-patrika)
बिलासपुर

हाईकोर्ट ने दिवाली अवकाश में की सुनवाई, बीएससी नर्सिंग अपग्रेड कॉलेजों को बड़ी राहत, काउंसिलिंग की तारीख बढ़ी

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

कचरा फेंकने के विवाद में खूनी संघर्ष, ढाबा संचालक सहित 8-10 लोगों ने किया हमला, पूर्व एल्डरमैन समेत दो गंभीर

Crime (File Photo)
बिलासपुर

CG Tourism: 1 नवंबर से खुलेगा मैकल पर्वत की गोद में बसा टाइगर रिजर्व अचानकमार, पर्यटकों को मिलेगी ये विशेष सुविधा

अचानकमार टाइगर रिजर्व (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.