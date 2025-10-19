जन्मदिन पर केक नहीं, छोले-भटूरे और गुपचुप से मनती है खुशी… पोटिया स्कूल बना शिक्षा और संस्कार का केन्द्र

Bhilai News: धमधा ब्लॉक के पोटिया गांव का शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय आज पूरे जिले में मिसाल बन चुका है। यहां शिक्षकों के जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाता, बल्कि बच्चों को छोले-भटूरे, दोसा और गुपचुप पार्टी दी जाती है। लगभग 500 बच्चों वाला यह स्कूल आज शिक्षा के साथ संस्कार का भी केन्द्र बन गया है। हाल ही में एक शिक्षक के जन्मदिन पर पूरे स्कूल में छोले-भटूरे की पार्टी रखी गई। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और थालियों में गर्मागर्म भटूरे देखकर पूरा माहौल उत्सव में बदल गया।