Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

जन्मदिन पर केक नहीं, छोले-भटूरे और गुपचुप से मनती है खुशी… पोटिया स्कूल बना शिक्षा और संस्कार का केन्द्र

Bhilai News: धमधा ब्लॉक के पोटिया गांव का शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय आज पूरे जिले में मिसाल बन चुका है। यहां शिक्षकों के जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाता, बल्कि बच्चों को छोले-भटूरे, दोसा और गुपचुप पार्टी दी जाती है।

2 min read

भिलाई

image

Khyati Parihar

image

मोहम्मद जावेद

Oct 19, 2025

शिक्षकों के जन्मदिन पर बच्चों को ‘गुपचुप पार्टी’ *(फोटो सोर्स- पत्रिका)

शिक्षकों के जन्मदिन पर बच्चों को ‘गुपचुप पार्टी’ *(फोटो सोर्स- पत्रिका)

Bhilai News: धमधा ब्लॉक के पोटिया गांव का शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय आज पूरे जिले में मिसाल बन चुका है। यहां शिक्षकों के जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाता, बल्कि बच्चों को छोले-भटूरे, दोसा और गुपचुप पार्टी दी जाती है। लगभग 500 बच्चों वाला यह स्कूल आज शिक्षा के साथ संस्कार का भी केन्द्र बन गया है। हाल ही में एक शिक्षक के जन्मदिन पर पूरे स्कूल में छोले-भटूरे की पार्टी रखी गई। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और थालियों में गर्मागर्म भटूरे देखकर पूरा माहौल उत्सव में बदल गया।

बच्चे कभी दोसा, कभी चाट और कभी चाऊमिन का मजा लेते है। शिक्षक कुमार सिंह ने बताया कि इस परंपरा की शुरुआत इसी साल हुई है। छह शिक्षकों वाले इस स्कूल में हर शिक्षक अपने जन्मदिन पर बच्चों के बीच खुशी साझा करता है। खर्च शिक्षक खुद वहन करते हैं, और मेनू बच्चों की पसंद के अनुसार तय किया जाता है।

साल में छह बार ‘बच्चों की दावत’

इस विद्यालय में छह शिक्षक हैं। यानी साल में कम से कम छह बार बच्चों को जन्मदिन की शानदार पार्टी मिलती है। इसके अलावा विद्यार्थियों का जन्मदिन भी सामूहिक रूप से मनाया जाता है। जन्मदिन वाले बच्चे का मुंह मीठा कराने के बाद पूरा स्कूल उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

शिक्षकों का समर्पण बना पहचान

प्रधान पाठक दीपा आर्य और शिक्षिका सरिता नेताम ने इस स्कूल को नई ऊंचाई दी है। वहीं शिक्षकों रुकमणी सोरी, मंजूषा डोंगरे, चंद्रकांत साहू, नरसिंह यादव, झम्मन दिल्लीवार, पुरुषोत्तम साहू, पुष्पेंद्र साहू और संकुल प्राचार्य कमला कुलदीप का योगदान उल्लेखनीय है।

क्यों है पोटिया स्कूल खास

1 स्मार्ट क्लासरूम: यहां एलईडी पैनल पर पढ़ाई होती है। बच्चे विज्ञान, गणित और भूगोल के कठिन सिद्धांत एनिमेशन और वीडियो के जरिए सीखते हैं। नतीजा यह है कि अब विज्ञान की समझ बच्चों में गहरी हो गई है।

2 मिनी थिएटर: स्कूल में ‘मिनी थिएटर’ बनाया गया है, जहां कहानियों और लघु फिल्मों के जरिए विषयों को सिखाया जाता है। नैतिक शिक्षा से लेकर गणित के सिद्धांत तक बच्चे देखकर सीखते हैं। थिएटर में केंद्र सरकार के शैक्षणिक प्रसारण भी दिखाए जाते हैं।

3 ‘माई पहुना’ कार्यक्रम: बच्चों को करियर की राह दिखाने के लिए ‘माई पहुना कार्यक्रम’ शुरू किया गया है। इसमें विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करते हैं। हाल ही में दुर्ग कलेक्टर के पिता, एयरफोर्स के पूर्व अफसर ने बच्चों को वायुसेना में जाने का रास्ता बताया। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और कॉलेज प्राचार्य भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं।

ये भी पढ़ें

Digital education: सरगुजा के 147 स्कूल में कागजों में ही सीमित रह गई है डिजिटल शिक्षा, सिर्फ स्मार्ट क्लास रूम बने शो-पीस
अंबिकापुर
Digital education

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 10:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / जन्मदिन पर केक नहीं, छोले-भटूरे और गुपचुप से मनती है खुशी… पोटिया स्कूल बना शिक्षा और संस्कार का केन्द्र

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दिवाली पर दुर्ग की महिलाओं के डिजाइनर कैंडल से रोशन होंगे कई जिले, 2019 से बना रहे दिए… अब तक 3 लाख रुपए का लाभ

दिवाली (Image Source: ChaGPT)
भिलाई

घेराव के बाद भी नहीं बनी बात, अब PM मोदी से मिलेंगे किसान…. इन मांगों को लेकर कर रहे आंदोलन

किसान की सांकेतिक फोटो
भिलाई

मोबाइल से गांजा बुकिंग करने वाला गिरोह पकड़ा गया… 4 आरोपी गिरफ्तार, एक किलो से अधिक गांजा जब्त

मोबाइल से गांजा बुकिंग करने वाला गिरोह पकड़ा गया... 4 आरोपी गिरफ्तार, एक किलो से अधिक गांजा जब्त(photo-patrika)
भिलाई

अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट सख्त, आयुक्त से मांगा जवाब… जल्द लगेगी स्ट्रीट लाइटें

अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट सख्त, आयुक्त से मांगा जवाब... जल्द लगेगी स्ट्रीट लाइटें(photo-patrika)
भिलाई

आज मिलेगा धनलक्ष्मी का आशीर्वाद! ट्विनसिटी के बाजार तैयार, खरीदारी के लिए ये है सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त…

आज मिलेगा धनलक्ष्मी का आशीर्वाद! ट्विनसिटी के बाजार तैयार, खरीदारी के लिए ये है सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त...(photo-patrika)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.