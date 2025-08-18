CG Private students: अब प्राइवेट छात्र भी 2 बार देंगे परीक्षा, इंटर्नल एग्जाम व असाइनमेंट भी करेंगे जमा

प्राइवेट छात्रों का पहला इंटर्नल एग्जाम 10 अक्टूबर तक कॉलेजों को ले लेना है। इसी तरह दूसरा एग्जाम 10 नवंबर तक लेना है। वहीं छात्रों के असाइनमेंट का मूल्यांकन 20 नवंबर तक करना है। प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 नंबर तक होगी। कॉलेजों को प्राइवेट छात्रों के आंतरिक परीक्षा का नंबर 22 नवंबर तक यूनिवर्सिटी को भेज देना है। वहीं यूनिवर्सिटी को 28 नवंबर से सेमेस्टर परीक्षा लेनी है।