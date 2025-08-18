Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

CG Private students: अब प्राइवेट छात्र भी 2 बार देंगे परीक्षा, इंटर्नल एग्जाम व असाइनमेंट भी करेंगे जमा

CG Private students: प्राइवेट छात्रों की क्लास संबंधित कॉलेजों में छुट्टी के दिनों में लगेगी। यह कक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन होंगी। कॉलेजों को इसके लिए समय-सारणी जारी करनी होगी।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 18, 2025

इंटर्नल एग्जाम व असाइनमेंट भी जमा करेंगे (Photo source- Patrika)
इंटर्नल एग्जाम व असाइनमेंट भी जमा करेंगे (Photo source- Patrika)

CG Private students: शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी ने संबद्ध कॉलेजों में प्राइवेट में प्रवेश लेने वाले छात्रों को साल में दो बार परीक्षा देनी पड़ रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुए बड़े बदलावों के दायरे में प्राइवेट वाले छात्र भी होंगे। इन्हें साल में दो बार सेमेस्टर एग्जाम देना पड़ रहा है। असाइनमेंट जमा कर रहे हैं। इनके लिए इंटर्नल एग्जाम की भी अनिवार्यता है।

CG Private students: प्राइवेट छात्रों के लिए खुला पोर्टल

प्राइवेट छात्रों के सेमेस्टर एग्जाम के फार्म भरने का पोर्टल बस्तर विवि ने इस बार भी खोल दिया है। प्राइवेट में प्रवेश लेने वाले छात्र 31 अगस्त तक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर नामांकन और परीक्षा फार्म भर सकते हैं। जो छात्र प्राइवेट के लिए फार्म भरेंगे, वे उस कॉलेज में 2 सितंबर तक सभी दस्तावेजों के साथ फार्म जमा कर सकते हैं।

वहीं सभी कॉलेज छात्रों के दस्तावेजों की जांच कर 8 सितंबर तक यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे। गौरतलब है कि कॉलेजों में 14 अगस्त तक सत्र 2025-26 के लिए रेगुलर छात्रों को प्रवेश दिया गया। वहीं अब 16 अगस्त से बस्तर विवि में प्राइवेट छात्रों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है।

पहला इंटर्नल एग्जाम 10 अक्टूबर तक

प्राइवेट छात्रों का पहला इंटर्नल एग्जाम 10 अक्टूबर तक कॉलेजों को ले लेना है। इसी तरह दूसरा एग्जाम 10 नवंबर तक लेना है। वहीं छात्रों के असाइनमेंट का मूल्यांकन 20 नवंबर तक करना है। प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 नंबर तक होगी। कॉलेजों को प्राइवेट छात्रों के आंतरिक परीक्षा का नंबर 22 नवंबर तक यूनिवर्सिटी को भेज देना है। वहीं यूनिवर्सिटी को 28 नवंबर से सेमेस्टर परीक्षा लेनी है।

प्राइवेट छात्र छुट्टी के दिनों में आएंगे क्लास

प्राइवेट छात्रों की क्लास संबंधित कॉलेजों में छुट्टी के दिनों में लगेगी। यह कक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन होंगी। कॉलेजों को इसके लिए समय-सारणी जारी करनी होगी। जिन विषयों में प्रैक्टिकल है, उसमें प्रायोगिक कक्षाएं की व्यवस्था कॉलेजों को करनी होगी। ताकि कोर्स के अनुसार छात्रों का प्रायोगिक कार्य पूरा हो सके। सेमेस्टर परीक्षा की तारीख व फीस का निर्धारण विश्वविद्यालय की ओर से किया जाएगा।

हमने पिछले साल लागू कर दी थी नीति

डॉ. राजेश लालवानी, रजिस्ट्रार, शमक विवि: शहीद महेंद्र कर्मा विवि में पिछले साल से प्राइवेट छात्र सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं। यह दूसरा साल है जब प्राइवेट छात्र सेमेस्टर एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे। हमारे सभी कॉलेज इसके लिए तैयार हैं। सभी के पास एनईपी की विस्तृत गाइड लाइन है, उसी के अनुरूप काम हो रहे हैं।

CG Private students: नई नीति के तहत प्राइवेट छात्रों को प्रवेश देने उच्च शिक्षा विभाग ने नियम भी बनाएं हैं। रेगुलर क्लास को छोडक़र अन्य सभी गतिविधियां लगभग नियमित छात्रों की तरह ही होंगी। इसमें प्राइवेट छात्रों के लिए न सिर्फ इंटर्नल एग्जाम में शामिल होना जरूरी है, बल्कि इसमें पास भी होना होगा।

तभी वे सेमेस्टर एग्जाम दे पाएंगे। जानकारी के मुताबिक हर सेमेस्टर में 20 नंबर के दो इंटर्नल एग्जाम होंगे। कॉलेज से असाइनमेंट भी मिलेंगे। यह 10 नंबर का होगा। किसी एक में शामिल होना अनिवार्य होगा। इन दोनों एग्जाम में जिसमें अच्छा नंबर आएगा उसे आधार माना जाएगा। इसके अनुसार तय होगा कि छात्र आगामी सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हो पाएंगे या नहीं।

Published on:

18 Aug 2025 12:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG Private students: अब प्राइवेट छात्र भी 2 बार देंगे परीक्षा, इंटर्नल एग्जाम व असाइनमेंट भी करेंगे जमा

