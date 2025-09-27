CG Ration Scam: छत्तीसगढ़ में राशन हेराफेरी का बड़ा खुलासा, 11 दुकानों का लाइसेंस रद्द

ग्रामीणों का आरोप है कि 84 दुकानों से लगभग 3 करोड़ 55 लाख रुपए मूल्य का खाद्यान्न गायब होने के बाद भी विभाग की ढिलाई भ्रष्टाचारियों के हौसले बढ़ा रही है। पीडीएस संचालकों का लाइसेंस निरस्त की गई राशन दुकानें ग्राम पंचायत बिलोरी, पंडरीपानी, छोटेकवाली, करकापाल, बढ़ेचकवा, लामकेर, पखना कोंगेरा, तुरपुरा-2, टिकनपाल, नेगानार और ग्राम पंचायत परपा हैं। यह मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अब और भी जरूरी हो गया है।