गरीबों के कोटे के राशन में गड़बड़ी! अब वसूली का चल रहा अभियान, FIR और दुकान निलंबन की कार्रवाई शुरू

जिला खाद्य अधिकारी कवर्धा सचिन मरकाम ने कहा की साल 2022 में राशन दुकानों का भौतिक सत्यापान किया गया था। जहां-जहां कमी पाई गई थी,उन्हें नोटिस जारी किया गया था। इनमें अधिकांश समितियों ने राशन जमा कर दिया है। जिन्होंने जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसे 3 समूहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। 5 राशन दुकानोंको निलंबित किया गया है। वहीं 8 दुकानें निरस्त किया गया है। मामला अभी तहसील न्यायालय में लंबित है।