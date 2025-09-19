Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कवर्धा

गरीबों के कोटे के राशन में गड़बड़ी! अब वसूली का चल रहा अभियान, FIR और दुकान निलंबन की कार्रवाई शुरू

CG Ration Scam: राशन दुकान संचालक मनमानी तरीके से दुकानों का संचालन कर रहे हैं, जिससे खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

कवर्धा

Shradha Jaiswal

Sep 19, 2025

गरीबों के कोटे के राशन में गड़बड़ी! अब वसूली का चल रहा अभियान, FIR और दुकान निलंबन की कार्रवाई शुरू(photo-patrika)
गरीबों के कोटे के राशन में गड़बड़ी! अब वसूली का चल रहा अभियान, FIR और दुकान निलंबन की कार्रवाई शुरू(photo-patrika)

CG Ration Scam: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में संचालित राशन दुकानों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हालांकि यह मामला कुछ साल पुराना है, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार बेहद धीमी होने के कारण अब तक दोषियों पर सख्ती नहीं हो पाई है। इसी वजह से राशन दुकान संचालक मनमानी तरीके से दुकानों का संचालन कर रहे हैं, जिससे खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

CG Ration Scam: राशन दुकानों में कांटेमारी

मिली जानकारी के अनुसार जिले के अलग-अलग जगहों पर संचालित राशन दुकानों में सितम्बर 2022 में भौतिक सत्यापान किया गया था, जिसमें भारी गड़बड़ी उजागर हुई थी, जिसमें राशन की गड़बड़ी तो हुई ही है। साथ ही शक्कर व नमक को भी नहीं छोड़ा गया है। हजारों क्विंटल चावल की गड़बड़ी सामने आई है।

ये भी पढ़ें

CG News: युक्तियुक्तकरण के बाद भी नहीं संभाला पद, 17 शिक्षकों का रोका गया वेतन
भिलाई
CG News: युक्तियुक्तकरण के बाद भी नहीं संभाला पद, 17 शिक्षकों का रोका गया वेतन

जिसकी वसूली को लेकर कार्रवाई सुस्त गति से हो रहा है। मामला तहसील न्यायालय में लंबित है। जिनके द्वारा भी कोई खासा रूचि नहीं दिखाया जा रहा है। खाद्य विभाग तो मानों मामला तहसील न्यायालय में पेश कर गहरी नींद में सो गया है। मानों इस मामले से उसका कोई लेना देना ही नहीं है।

5 हजार क्विंटल के करीब वसूली बाकी

राशन दुकानों में गड़बड़ी की बात करें तो कवर्धा ब्लाक में संचालित 6 दुकानें, बोड़ला में 5, लोहारा में 7, पंडरिया में 3, पिपरिया में 7, कुकदूर में 2, कुंडा में 1 व रेंगाखार क्षेत्र में 5 राशन दुकानें शामिल है। जिनका संचालन अलग-अलग महिला स्व सहायता समूहों द्वारा की जा रही है। जिनके दुकानों से कुल 34 हजार क्विंटल से अधिक चावल की कमी पाई गई थी।

ऐसे ही नमक व शक्कर की भी कमी थी। 34 हजार क्विंटल चावल में से 29 हजार क्विंटल चावल की वसूली कर ली गई है। लेकिन अभी भी 5 हजार क्विंटल के करीब वसूली बाकी है, जिसे तहसील न्यायालय को सौंप दिया गया है, जिनके द्वारा वसूली में कोई खासा रफ्तार नजर नहीं आ रहा है।

तहसील न्यायालय में मामला लंबित

जिला खाद्य अधिकारी कवर्धा सचिन मरकाम ने कहा की साल 2022 में राशन दुकानों का भौतिक सत्यापान किया गया था। जहां-जहां कमी पाई गई थी,उन्हें नोटिस जारी किया गया था। इनमें अधिकांश समितियों ने राशन जमा कर दिया है। जिन्होंने जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऐसे 3 समूहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। 5 राशन दुकानोंको निलंबित किया गया है। वहीं 8 दुकानें निरस्त किया गया है। मामला अभी तहसील न्यायालय में लंबित है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2025 03:03 pm

Published on:

19 Sept 2025 03:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / गरीबों के कोटे के राशन में गड़बड़ी! अब वसूली का चल रहा अभियान, FIR और दुकान निलंबन की कार्रवाई शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.