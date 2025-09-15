CG News: लापता बच्चों के मामले में कोडिंग लागू- नाम नहीं, V-1/V-2 से होगी पंजीकरण…

पुलिस के अधिकारी ने बताया कि इस प्रवधान से पुलिस को भी कार्य रहने में कई बार दिक्कत होती है। खासकर माता-पिता का सहयोग नहीं मिलने पर। यदी पुलिस बालक बालिका की खोजबीन से संबंधित इश्तहार या सूचना प्रकाशित कराती है, तो माता पिता से लिखित तौर पर सहमति लेनी होती है। माता-पिता के सहमत नहीं होने पर नाबालिग की पहचान जुड़े किसी तथ्य को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति से भी अनुमति ली जा सकती है।