CG SIR Process: छत्तीसगढ़ से बाहर राज्यों तक खंगाले जा रहे 2003 के रिकॉर्ड, नई प्रक्रिया से घर की बहुएं हालाकान

CG SIR Process: एसआईआर की प्रक्रिया के पहले चरण को पूरा करने के लिए एक महीने का समय तय किया गया था। अब 4 दिसंबर से पहले नाम जोडऩे और काटने का का दौर पूरा होना है। इससे पहले बस्तर ब्याही गई ऐसी बहुएं इस प्रक्रिया की वजह से परेशान हो रही हैं जिनका रिकॉर्ड बस्तर में है ही नहीं। बाहरी राज्य और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से आई बहुओं से प्रक्रिया के तहत कहा जा रहा है कि वे अपने पिता या माता का रिकॉर्ड लाएं।