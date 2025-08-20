नगर निगम की बड़ी कार्रवाई! इंडस व एटीसी टावर सील, बीएसएनएल और जियो टावरों पर भी जल्द गिरेगी गाज

CG Tower Seal: नगर निगम ने कंपनियों को 26 अगस्त तक का समय दिया है ताकि वे अपने बकाए को साफ कर सकें और नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकें। अगर यह समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कंपनियों ने कोई कदम नहीं उठाया, तो सभी संबंधित टावरों को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। यह निर्णय जनता के हित में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि शहरवासियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और कंपनियां नियमों का पालन करें।