उफान पर सभी जलप्रपात… सेल्फी और फोटोशूट के लिए डेंजर जोन तक पहुंच रहे हैं पर्यटक, सुरक्षा इंतज़ाम की जरूरत

CG Water Falls: बस्तर जिले के अधिकांश पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम नजर नहीं आते। न तो यहां पर्याप्त बेरिकेड्स और चेतावनी बोर्ड लगे हैं और न ही सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। यही वजह है कि हादसों की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कई बार लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन अब तक प्रशासन द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।