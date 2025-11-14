Children’s Day 2025: रीडिंग हैबिट्स से बदलेगी ज़िंदगी! बच्चों ने पेटिंग के जरिए दिया संदेश

विवेकानंद के बच्चों ने रीडिंग में दिखाई रुचि (photo source- Patrika)
Children's Day 2025: शहर के विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चों के बीच पत्रिका ने बाल दिवस के उपलक्ष्य पर रिडिंग हैबिट्स डेवलप करने एक प्रतियोगिता आयोजित की। स्कूल की प्रिंसिपल मनीषा खत्री के मार्गदशर्न में बच्चों ने एक घंटे तक लाइब्रेरी में बैठकर पत्रिका अखबार को पढ़ा। इस दौरान बच्चों ने अखबार को पढऩे के बाद क्या पाया इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
जिन बच्चों ने पूरी गंभीरता के साथ रिडिंग हैबिट्स का प्रदर्शन किया उन्हें पत्रिका जगदलपुर के माध्यम से पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस दौरान स्कूली बच्चों ने संदेश दिया कि रिडिंग की हैबिट्स जीवन बदलने वाली है। पत्रिका जैसे अखबार में देश-विदेश समेत विविध विषयों की जानकारी मिलती है।
पत्रिका का सतत अध्ययन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी जरूरी है। इस दौरान स्कूली बच्चों के लिए एक पेटिंग स्पर्धा भी आयेाजित की गई। जिसमें बच्चों ने पेटिंग के माध्यम से बताया कि रिडिंग हैबिट्स खासकर अखबार पढऩा कितना जरूरी है।
पत्रिका के इस कार्यक्रम से जुड़े विवेकानंद स्कूल के बच्चों को हम पुरस्कृत भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बेस्ट रीडर के रूप में अपनी प्रतिक्रिया देने वाले बच्चों और रिडिंग हैबिट्स पर पेटिंग बनाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। यह कार्यक्रम सोमवार को स्कूल में ही आयोजित होगा।
स्कूल की व्याख्याता सुचित्रा सामंत ने बच्चों से कहा कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही नए शब्द आपको सीखने को मिलेंगे और आपकी वोकैबलरी मजबूत होगी। ये न केवल आपको बेहतर तरीके से लिखने में मदद करेगी बल्कि प्रोफेशनल के तौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी भर देगी। साथ ही इससे मिली नॉलेज आपके लिए प्रोफेशनल तरक्की के रास्ते भी खोलेगी। इससे न केवल आपका शॉर्ट-टर्म मेमोरी रिकॉल स्ट्रॉन्ग होता है बल्कि मन भी स्थिर होता है।
Children's Day 2025: स्कूल की प्रिंसिपल मनीषा खत्री ने इस दौरान कहा कि सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ने हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाकर हमारी प्रॉडक्टिविटी को कम कर दिया है। लेकिन जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आपका पूरा ध्यान खबर पर होता है। आप पूरी दुनिया को भूलकर उसी में खो जाते हैं। यही वजह है कि हर दिन कम से कम आधे घंटे अखबार पढऩा चाहिए। अखबार पढ़ने से राइटिंग स्कील भी बेहतर होती है। अच्छे लेखन की क्रमबद्धता, फ्लो और राइटिंग स्टाइल को देखकर अपनी राइटिंग को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।
