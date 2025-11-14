Children’s Day 2025: रीडिंग हैबिट्स से बदलेगी ज़िंदगी! बच्चों ने पेटिंग के जरिए दिया संदेश

Children's Day 2025: स्कूल की प्रिंसिपल मनीषा खत्री ने इस दौरान कहा कि सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ने हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाकर हमारी प्रॉडक्टिविटी को कम कर दिया है। लेकिन जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आपका पूरा ध्यान खबर पर होता है। आप पूरी दुनिया को भूलकर उसी में खो जाते हैं। यही वजह है कि हर दिन कम से कम आधे घंटे अखबार पढऩा चाहिए। अखबार पढ़ने से राइटिंग स्कील भी बेहतर होती है। अच्छे लेखन की क्रमबद्धता, फ्लो और राइटिंग स्टाइल को देखकर अपनी राइटिंग को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।