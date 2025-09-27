Chitrakote Falls: आंध्रप्रदेश से 40 छात्र-शिक्षक पहुंचे बस्तर, चित्रकोट जलप्रपात को बताया नियाग्रा से भी खूबसूरत

Chitrakote Falls: बस्तर की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता, कलाकृतियां और प्राकृतिक पर्यटन स्थल देश-विदेश से पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। आंध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से 40 स्कूली छात्रों और शिक्षकों का एक समूह बस्तर पहुंचा। इस दल ने बस्तर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया और विश्ववियात बस्तर दशहरे की झलक भी देखी।