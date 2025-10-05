Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

त्योहारी सीजन में कपड़ा कारोबारियों को झटका! GST में राहत नहीं, 2500 से अधिक की खरीद पर 18% टैक्स जारी

CG News: जीएसटी परिषद की ओर से कपड़ा कारोबार में टैक्स ढांचे में किए गए बदलाव से न व्यापारियों को राहत मिली है और न ही ग्राहकों को।

less than 1 minute read

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 05, 2025

त्योहारी सीजन में कपड़ा कारोबारियों को झटका! GST में राहत नहीं, 2500 से अधिक की खरीद पर 18% टैक्स जारी(photo-patrika)

त्योहारी सीजन में कपड़ा कारोबारियों को झटका! GST में राहत नहीं, 2500 से अधिक की खरीद पर 18% टैक्स जारी(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में त्योहारों के मौसम में कपड़ा बाजार में रौनक की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जीएसटी परिषद की ओर से कपड़ा कारोबार में टैक्स ढांचे में किए गए बदलाव से न व्यापारियों को राहत मिली है और न ही ग्राहकों को। अब 2500 रुपए से अधिक की कपड़ा खरीदी पर पहले की तरह 12 नहीं, बल्कि 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

CG News: बाजार होगा प्रभावित

व्यापारियों का कहना है कि इस निर्णय से कपड़ा बाजार में बिक्री आंशिक रूप से प्रभावित होगी। कपड़ा व्यापार संघ से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि पहले ही महंगाई के कारण ग्राहक बड़ी खरीदारी से बच रहे थे, अब टैक्स की बढ़ोतरी ने उनकी जेब और ढीली कर दी है। खासकर उच्च वर्गीय ग्राहक त्योहारों पर कपड़े खरीदने में हिचकिचाएंगे।

जीएसटी में बदलाव निराशाजनक

उच्च वर्ग के ग्राहकों ने भी इस बदलाव को निराशाजनक बताया। उनका कहना है कि हर त्योहार पर परिवार के लिए नए कपड़े लेना परंपरा रही है, लेकिन बढ़े जीएसटी ने उत्सव का मज़ा किरकिरा कर दिया है। इधर, छोटे और मध्यम वर्गीय दुकानदारों ने भी सरकार से सभी प्रकार के कपड़ों पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसा होने से न केवल ग्राहकों को राहत मिलेगी, बल्कि बाजार में भी तेजी लौटेगी।

सभी प्रकार के कपड़ों में 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने की मांग

कपड़ा कारोबारी कमल चांडक ने कहा की सरकार ने मध्यमवर्ग को राहत देने का प्रयास किया है जो स्वागत योग्य है। लेकिन उच्च वर्ग को जीएसटी में राहत नहीं मिली है जिसका असर देखने को मिल सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 02:38 pm

Published on:

05 Oct 2025 02:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / त्योहारी सीजन में कपड़ा कारोबारियों को झटका! GST में राहत नहीं, 2500 से अधिक की खरीद पर 18% टैक्स जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सिर्फ एक कॉल और उड़ गए 1 लाख रुपए! साइबर ठगी का नया तरीका, अब कॉलिंग से हो रही हैकिंग…

सिर्फ एक कॉल और उड़ गए 1 लाख रुपए! साइबर ठगी का नया तरीका, अब कॉलिंग से हो रही हैकिंग...(photo-patrika)
जगदलपुर

अमित शाह का बड़ा ऐलान: नक्सलमुक्त गांव को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम, बोले- गोली और वार्ता साथ नहीं चल सकती

Amit shah in chhattisgarh
जगदलपुर

बस्तर में गृहमंत्री शाह बोले- अभी कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी है, 31 मार्च 2026 तक देश से मिटा देंगे नक्सलवाद

Amit shah in chhattisgarh
जगदलपुर

CG Train Cancelled: भारी बारिश से ट्रेनों में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द, हीराखंड और समलेश्वरी में देरी…

CG Train Cancelled: भारी बारिश से ट्रेनों में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द, हीराखंड और समलेश्वरी में देरी...(photo-patrika)
जगदलपुर

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने ही उठा ली फावड़ा-तगाड़ी, दो दिन में बना दी पुलिया, जानें पूरी खबर…

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने ही उठा ली फावड़ा-तगाड़ी, दो दिन में बना दी पुलिया, जानें पूरी खबर...(photo-patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.