त्योहारी सीजन में कपड़ा कारोबारियों को झटका! GST में राहत नहीं, 2500 से अधिक की खरीद पर 18% टैक्स जारी

उच्च वर्ग के ग्राहकों ने भी इस बदलाव को निराशाजनक बताया। उनका कहना है कि हर त्योहार पर परिवार के लिए नए कपड़े लेना परंपरा रही है, लेकिन बढ़े जीएसटी ने उत्सव का मज़ा किरकिरा कर दिया है। इधर, छोटे और मध्यम वर्गीय दुकानदारों ने भी सरकार से सभी प्रकार के कपड़ों पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसा होने से न केवल ग्राहकों को राहत मिलेगी, बल्कि बाजार में भी तेजी लौटेगी।