Crime News: नशीली दवाओं के साथ 3 अंतर्राज्यीय सप्लायर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद

Crime News: बोधघाट पुलिस ने शनिवार की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अंतर्राज्यीय तस्करों को नशीली दवाओं की खेप के साथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि गीदम नाका से सरगीपाल चौक होते हुए बोधघाट चौक की ओर आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 17 केएक्स 8480 में प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली टेबलेट की तस्करी की जा रही है।
सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को पकड़ा। आरोपियों की पहचान के चक्रधर राव 39 वर्ष, निवासी कोंटा, अर्जुन कश्यप 23 वर्ष, निवासी पनारापारा और वारिस अहमद 26 वर्ष, निवासी पलामू, झारखंड के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके पास से प्लास्टिक बोरी में भरी प्रतिबंधित दवाइयाँ बरामद हुईं, जिनकी कीमत 10,450 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
बोधघाट थानांतर्गत करकापाल जंगल के पास एक युवक को नशीली दवाई विक्रय करने के आरोप में पकड़ा गया। बोधघाट थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि करकापाल के जंगल में एक युवक के द्वारा नशीली टेबलेट व सीरप बेचे जाने की सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने राकेश झा 34 वर्ष निवासी धरमपुरा को मौके पर घेराबंदी कर धर दबोचा। युवक की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से नशीली दवा बरामद हुआ जिसकी कीमत 3,088 रूपए आंकी गई है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है।