Crime News: नशीली दवाओं के साथ 3 अंतर्राज्यीय सप्लायर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद

बोधघाट थानांतर्गत करकापाल जंगल के पास एक युवक को नशीली दवाई विक्रय करने के आरोप में पकड़ा गया। बोधघाट थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि करकापाल के जंगल में एक युवक के द्वारा नशीली टेबलेट व सीरप बेचे जाने की सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने राकेश झा 34 वर्ष निवासी धरमपुरा को मौके पर घेराबंदी कर धर दबोचा। युवक की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से नशीली दवा बरामद हुआ जिसकी कीमत 3,088 रूपए आंकी गई है। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है।