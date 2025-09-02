नशीली टैबलेट बेचने वाले 8 तस्करों को 10 से 15 साल कैद, कोर्ट के फैसले के बाद रोते-बिलखते नजर आए परिजन

CG News: नशीला टैबलेट और कैप्सूल बेचने वाले अंतरराज्यीय रैकेट से जुडे़ 8 तस्करों को 10 से 15 साल कैद और 1 से 1.50 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। दोषी गुजरात और अन्य राज्यों से टैबलेट और कैप्सूल लाकर बेचते थे। आजाद चौक पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नियाजुद्दीन, जे. भास्कर राव, आकाश विश्वकर्मा, विरल पटेल, रवीन्द्र कुमार गोयल, मुकेश कुमार साहू, मोहमद हसन तथा साहिल हसन को गिरफ्तार किया था।