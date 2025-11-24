नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई! 1.30 करोड़ रुपए की हशीश जब्त, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

1.30 करोड़ रुपए की हशीश जब्त (photo source- Patrika)
Crime News: बस्तर में नशे के बढ़ते नेटवर्क को तोड़ने के लिए बोधघाट पुलिस द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 10.39 किलो प्रतिबंधित मादक पदार्थ ‘हशीश’ बरामद किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1.30 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बस्तर को नशे के सौदागर हैदराबाद, मुंबई, पुणे सहित कई महानगरों तक सप्लाई रूट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे।
पुलिस ने बताया कि 20 नवंबर की रात करीब 8:55 बजे उपनिरीक्षक ललित सिंह नेगी को मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक ओडिशा से नशीली खेप लेकर केशलूर के रास्ते बोधघाट चौक की ओर आ रहे हैं। लाल और काले रंग की बाइक ओडी 30 डी 6588 में सवार युवकों के पास काले बैग में हशीश होने की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम ने गीदम नाका-सरगीपाल रोड में रेलवे साइडिंग मोड़ पर नाकाबंदी कर मोटर सायकिल पर नजर रखे हुए थे। कुछ देर बाद संदिग्ध बाइक मौके पर दिखाई दी। पुलिस ने घेराबंदी कर मोटर साइकिल सहित दोनों युवकों को दबोच लिया।
Crime News: बोधघाट पुलिस की इस कार्रवाई ने बस्तर में सक्रिय नशा तस्करी नेटवर्कों की कमर तोड़ने में बड़ी सफलता दिलाई है। इस पूरे अभियान में निरीक्षक लीलाधर राठौर, उप निरीक्षक ललित सिंह नेगी, लोकेश्वर नाग, प्रमोद ठाकुर, प्रधान आरक्षक अहिलेश नाग, सुनील मनहर, पवन श्रीवास्तव, बलराम कश्यप, युवराज ठाकुर, दीपक मिंज, बामन सेन, मानकू कोर्राम, थानेंद्र सिन्हा, होरी लाल आर्य एवं परमानंद भोयर समेत पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
पूछताछ में आरोपी सीताराम कुलदीप 35 वर्ष निवासी सुनबेडा कोरापुट ओडिशा ने बताया कि वह हैदराबाद में इलेक्ट्रशियन का काम करता है। अधिक कमाई की लालच में उसने इलेक्ट्रिशियन के काम की आड़ लेकर ओडिशा के मलकानगिरी से हशीश की तस्करी का धंधा शुरू किया था। तस्करी के दिन वह अपने साथी रामचंद्र माड़ी 21 वर्ष दोनों निवासी सुनबेड़ा, जिला कोरापुट (ओडिशा) के साथ दरभा-केशलूर मार्ग से होते हुए गांजा उत्पाद के खेप को हैदराबाद, मुंबई, पुणे और अन्य महानगरों में सप्लाई करने जा रहे थे। इधर गांजा के बाद कोडिन युक्त सीरप के बाद हशीश जैसे नशे की आमद खतरे का संकेत है।
Crime News: पुलिस टीम ने दोनों के कब्जे से काले रंग के बैग की तलाशी ली, जिसमें से 10 पैकेटों में भरा तरल पदार्थ मिला। एफएसएल किट से परीक्षण में यह गांजा उत्पाद हशीश तेल पाया गया। मादक पदार्थ का वजन 10.396 किलोग्राम निकला, जिसकी खुदरा कीमत 1,29,95,000 रुपए तय की गई। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
