नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई! 1.30 करोड़ रुपए की हशीश जब्त, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि 20 नवंबर की रात करीब 8:55 बजे उपनिरीक्षक ललित सिंह नेगी को मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक ओडिशा से नशीली खेप लेकर केशलूर के रास्ते बोधघाट चौक की ओर आ रहे हैं। लाल और काले रंग की बाइक ओडी 30 डी 6588 में सवार युवकों के पास काले बैग में हशीश होने की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम ने गीदम नाका-सरगीपाल रोड में रेलवे साइडिंग मोड़ पर नाकाबंदी कर मोटर सायकिल पर नजर रखे हुए थे। कुछ देर बाद संदिग्ध बाइक मौके पर दिखाई दी। पुलिस ने घेराबंदी कर मोटर साइकिल सहित दोनों युवकों को दबोच लिया।