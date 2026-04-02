Chhattisgarh Police: छोटे गांव की बेटी बनी सब इंस्पेक्टर, वर्दी में देख भावुक हुई मां, ढोल-नगाड़ों से गूंजा माहौल

सबसे ज्यादा भावुक दृश्य उस समय देखने को मिला, जब सदनवती की मां ने अपनी बेटी को वर्दी में देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू केवल खुशी के नहीं थे, बल्कि उन संघर्षों और कठिनाइयों की कहानी भी बयां कर रहे थे, जिनसे गुजरकर यह मुकाम हासिल हुआ था। वर्षों की मेहनत, त्याग और इंतजार जैसे उस एक पल में साकार हो गए थे। मां अपनी बेटी को निहारती रहीं, मानो वह इस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए संजो लेना चाहती हों।