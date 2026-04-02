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Chhattisgarh Police: छोटे गांव की बेटी बनी सब इंस्पेक्टर, वर्दी में देख भावुक हुई मां, ढोल-नगाड़ों से गूंजा माहौल

Chhattisgarh Police: बस्तर के छोटे बोदल गांव की बेटी सदनवती कश्यप सब इंस्पेक्टर बनकर जब वर्दी में गांव लौटीं, तो भावुक स्वागत हुआ। उनकी सफलता गांव की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है।

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जगदलपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 02, 2026

छोटे गांव की बेटी बनी सब इंस्पेक्टर (photo source- Patrika)

छोटे गांव की बेटी बनी सब इंस्पेक्टर (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Police: बस्तर के सुदूर और सीमित संसाधनों वाले छोटे बोदल गांव में उस दिन का माहौल बेहद खास और भावुक था। गांव की बेटी सदनवती कश्यप जब सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पूरी कर पहली बार पुलिस वर्दी में अपने घर लौटीं, तो पूरे गांव ने उनकी इस उपलब्धि को किसी बड़े उत्सव की तरह मनाया। यह सिर्फ एक बेटी की वापसी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के सपनों और उम्मीदों की जीत का पल था।

Chhattisgarh Police: पूरे गांव में जश्न का माहौल

गांव के प्रवेश द्वार से ही उनका भव्य स्वागत शुरू हो गया। ढोल-नगाड़ों की गूंज, गुलाल की रंगीन बौछार और फूलों की मालाओं के बीच सदनवती का अभिनंदन किया गया। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी इस खुशी में शामिल थे। हर चेहरे पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव ने इस सफलता को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि मान लिया हो।

सबसे ज्यादा भावुक दृश्य उस समय देखने को मिला, जब सदनवती की मां ने अपनी बेटी को वर्दी में देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू केवल खुशी के नहीं थे, बल्कि उन संघर्षों और कठिनाइयों की कहानी भी बयां कर रहे थे, जिनसे गुजरकर यह मुकाम हासिल हुआ था। वर्षों की मेहनत, त्याग और इंतजार जैसे उस एक पल में साकार हो गए थे। मां अपनी बेटी को निहारती रहीं, मानो वह इस पल को अपने दिल में हमेशा के लिए संजो लेना चाहती हों।

हौसला मजबूत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो….

सदनवती के लिए यह सफलता सिर्फ एक सरकारी नौकरी या वर्दी तक सीमित नहीं है। यह उनके उस संकल्प का परिणाम है, जो उन्होंने अपने दिवंगत पिता के सपनों को पूरा करने के लिए लिया था। उनके पिता, स्वर्गीय सोनाधर कश्यप, जो फॉरेस्ट विभाग में गार्ड के पद पर कार्यरत थे, हमेशा अपनी बेटी को आगे बढ़ने और एक दिन पुलिस अफसर बनने के लिए प्रेरित करते थे।

Chhattisgarh Police: पिता के वही शब्द और विश्वास सदनवती के जीवन का लक्ष्य बन गए, जिन्हें उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सच कर दिखाया। आज सदनवती छोटे बोदल गांव की पहली महिला अधिकारी बनकर उभरी हैं। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। खासकर गांव की बेटियों के लिए वह एक नई उम्मीद और प्रेरणा बनकर सामने आई हैं।

अब गांव की कई लड़कियां भी बड़े सपने देखने लगी हैं और अपने भविष्य को लेकर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रही हैं। सदनवती की कहानी यह बताती है कि अगर हौसला मजबूत हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तो सीमित संसाधन भी रास्ता नहीं रोक सकते। उनकी सफलता न सिर्फ उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे बस्तर के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है।

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Updated on:

02 Apr 2026 11:57 am

Published on:

02 Apr 2026 11:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Chhattisgarh Police: छोटे गांव की बेटी बनी सब इंस्पेक्टर, वर्दी में देख भावुक हुई मां, ढोल-नगाड़ों से गूंजा माहौल

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