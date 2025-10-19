Diwali 2025: ओडिशा के लाखों दीपों से जगमगाएगा बस्तर, आकर्षक डिजाइनों ने बढ़ाई रौनक

विभिन्न डिजाइनों में आकर्षक ढंग से तैयार किए गए दीया लोगों को लुभा रहे हैं। दो रूपए से लेकर 100 रूपए तक के दिया बाजार में उपलब्ध है। इन दीयों की मांग न केवल घरों में सजावट के लिए, बल्कि मंदिरों और संस्थानों में भी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा मिट्टी के गुल्लक, हाथी, लक्ष्मी की मूर्ति की डिमांड देखी जा रही है।