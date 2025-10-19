Diwali 2025: त्योहार पर बढ़ाई गई सुरक्षा! भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

Diwali 2025: यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक विभाग ने भी विशेष प्लान तैयार किया है। बाजार में खरीददारी के लिए आए लोगों के लिए हाता ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मुय मार्गों पर लगने वाले जाम के लिए अतिरिक्त बल लगाया गया है, ताकि जाम की स्थिति न बने। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।