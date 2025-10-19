Diwali 2025: त्योहार पर बढ़ाई गई सुरक्षा! भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

त्योहार पर बढ़ाई गई सुरक्षा (Photo source- Patrika)
Diwali 2025: दीपावली पर्व पर भीड़भाड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए बस्तर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर शहर के मुय बाजारों, मंदिरों और भीड़ वाले इलाकों में पुलिस जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। आउटर में जगह-जगह बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है।
त्योहार के दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस की विशेष टीम बनाई गई है। गोल बाजार, सिरहासार, संजय बाजार, बस स्टैंड, मेन रोड और दलपत सागर रोड जैसे व्यस्त क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित माहौल में दीपावली का पर्व मनाने का अवसर मिले।
Diwali 2025: यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक विभाग ने भी विशेष प्लान तैयार किया है। बाजार में खरीददारी के लिए आए लोगों के लिए हाता ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मुय मार्गों पर लगने वाले जाम के लिए अतिरिक्त बल लगाया गया है, ताकि जाम की स्थिति न बने। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
