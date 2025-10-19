Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Diwali 2025: त्योहार पर बढ़ाई गई सुरक्षा! भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

Diwali 2025: दीपावली 2025 पर बस्तर पुलिस अलर्ट मोड में है। भीड़भाड़ और यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए मुख्य बाजारों और मंदिरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

less than 1 minute read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 19, 2025

त्योहार पर बढ़ाई गई सुरक्षा (Photo source- Patrika)

त्योहार पर बढ़ाई गई सुरक्षा (Photo source- Patrika)

Diwali 2025: दीपावली पर्व पर भीड़भाड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए बस्तर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर शहर के मुय बाजारों, मंदिरों और भीड़ वाले इलाकों में पुलिस जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। आउटर में जगह-जगह बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है।

Diwali 2025: असामाजिक तत्वों पर नजर

त्योहार के दौरान असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस की विशेष टीम बनाई गई है। गोल बाजार, सिरहासार, संजय बाजार, बस स्टैंड, मेन रोड और दलपत सागर रोड जैसे व्यस्त क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित माहौल में दीपावली का पर्व मनाने का अवसर मिले।

यातायात पर विशेष नजर

Diwali 2025: यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक विभाग ने भी विशेष प्लान तैयार किया है। बाजार में खरीददारी के लिए आए लोगों के लिए हाता ग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मुय मार्गों पर लगने वाले जाम के लिए अतिरिक्त बल लगाया गया है, ताकि जाम की स्थिति न बने। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

ये भी पढ़ें

Chhattisgarh News: गांव-गांव गूंजा लोकसंस्कृति का स्वर… ढोलक की थाप पर बच्चियों ने किया सुआ नृत्य, जानें इसकी खासियत
बिलासपुर
सुआ नृत्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2025 12:15 pm

Published on:

19 Oct 2025 12:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Diwali 2025: त्योहार पर बढ़ाई गई सुरक्षा! भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

festive season: बस्तर का नया ट्रेंड! त्योहारी सीजन में डिजिटल बने दुकानदार, सोशल मीडिया से जोड़ रहे ग्राहक

बस्तर का नया ट्रेंड (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

Dhanteras 2025: धनतेरस पर सौ करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार, बाजारों में दिखी दीप उत्सव जैसी रौनक

धनतेरस 2025 (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

Bastar Naxal Movement: बस्तर में नक्सल आंदोलन का नया मोड़… आत्मसमर्पण की आड़ में बड़ी रणनीति की आहट

Bastar Naxal Movement (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

Diwali 2025: ओडिशा के लाखों दीपों से जगमगाएगा बस्तर, आकर्षक डिजाइनों ने बढ़ाई रौनक

लाखों दीपों से जगमगाएगा बस्तर (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: देश का सबसे बड़ा सरेंडर अब बस्तर के नाम, चंद्रबाबू नायडू पर हमले के मास्टरमाइंड ने किया आत्मसमर्पण

CG News: देश का सबसे बड़ा सरेंडर अब बस्तर के नाम, चंद्रबाबू नायडू पर हमले के मास्टरमाइंड ने किया आत्मसमर्पण
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.