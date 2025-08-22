CG Naxal News: राजमुंद्री से दंडकारण्य तक सक्रिय रही महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, जानें कौन है ये?

CG Naxal News: बस्तर संभाग में चल रहे पुनर्वास अभियानों ‘‘पूना मारगेम’’ (नई राह की ओर) और ‘‘लोन वर्राटू’’ (घर वापस आओ) का असर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ के सीमावर्ती तेलंगाना राज्य के नक्सल संगठन से सक्रिय महिला नक्सली ने गुरुवार को तेलंगाना पुलिस कमिश्नर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए यह समर्पण किया।