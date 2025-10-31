Ganja Smuggling: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ओडिशा से यूपी ले जा रहे 46 किलो गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

Ganja Smuggling: पूछताछ में गिरफ्तार युवकों की पहचान मोहमद शोएब (24 वर्ष) निवासी बिजनौर, उत्तर प्रदेश और सैयद मुर्शीद (35 वर्ष) निवासी मेरठ, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। दोनों ने स्वीकार किया कि वे यह गांजा ओडिशा से बस्तर मार्ग होते हुए मेरठ ले जा रहे थे। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार, दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन और नगद 2100 रुपए जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 20(ख) II(ग) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।