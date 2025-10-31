Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

Ganja Smuggling: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ओडिशा से यूपी ले जा रहे 46 किलो गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

Ganja Smuggling: नगरनार पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए एक सेंट्रो कार से 46.375 किलो गांजा बरामद किया है।

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 31, 2025

नगरनार में पकड़ाया 46 किलो गांजा (photo source- Patrika)

नगरनार में पकड़ाया 46 किलो गांजा (photo source- Patrika)

Ganja Smuggling: नगरनार पुलिस ने मंगलवार को अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए एक हुंडई सेंट्रो कार में लाखों रुपए का गांजा परिवहन कर रहे दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से करीब 46.375 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 4.60 लाख रुपए आंकी गई है।

Ganja Smuggling: ऐसे पकड़ाया गांजा

नगरनार थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक एक सफेद रंग की सेंट्रो कार (क्रमांक यूके 08 टी 6189) में ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हुए हैं। इस पर पुलिस टीम ने ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका, एनएच-63 पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। तलाशी के दौरान संदिग्ध कार को रोककर जांच की गई, जिसमें कार की पिछली सीट के नीचे 60 पैकेट गांजा छिपा मिला।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

Ganja Smuggling: पूछताछ में गिरफ्तार युवकों की पहचान मोहमद शोएब (24 वर्ष) निवासी बिजनौर, उत्तर प्रदेश और सैयद मुर्शीद (35 वर्ष) निवासी मेरठ, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। दोनों ने स्वीकार किया कि वे यह गांजा ओडिशा से बस्तर मार्ग होते हुए मेरठ ले जा रहे थे। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार, दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन और नगद 2100 रुपए जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 20(ख) II(ग) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

Published on:

31 Oct 2025 11:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Ganja Smuggling: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ओडिशा से यूपी ले जा रहे 46 किलो गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Cyclone Montha Update: बस्तर में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर जारी, चौथे दिन भी घिरे बादल, जानें मौसम अपडेट

Cyclone Montha Update (photo source- Patrika)
जगदलपुर

मुआवजे की फाइल में रिश्वतखोरी का बड़ा खेल, दरभा में घूस लेते बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया पर्दाफाश

घूस लेते बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार (photo source- Patrika)
जगदलपुर

राज्य गठन के बाद बदली बस्तर की तस्वीर, 92 योजनाओं से 32 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित

Bastar Agricultural Revolution (photo source- Patrika)
महंगाई भत्ता और एरियर्स को लेकर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ स्थापना की रजत जयंती पर की ये मांग

Chhattisgarh Employees Protest (photo source- Patrika)
जगदलपुर

बस्तर में 3 महीने से नहीं मिला चना, 1.91 लाख परिवारों की थाली अधूरी, कुपोषण बढ़ने का खतरा

Free Ration Scheme (photo source- Patrika)
जगदलपुर
