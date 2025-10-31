Ganja Smuggling: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ओडिशा से यूपी ले जा रहे 46 किलो गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

नगरनार में पकड़ाया 46 किलो गांजा (photo source- Patrika)
Ganja Smuggling: नगरनार पुलिस ने मंगलवार को अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए एक हुंडई सेंट्रो कार में लाखों रुपए का गांजा परिवहन कर रहे दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से करीब 46.375 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 4.60 लाख रुपए आंकी गई है।
नगरनार थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक एक सफेद रंग की सेंट्रो कार (क्रमांक यूके 08 टी 6189) में ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हुए हैं। इस पर पुलिस टीम ने ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका, एनएच-63 पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। तलाशी के दौरान संदिग्ध कार को रोककर जांच की गई, जिसमें कार की पिछली सीट के नीचे 60 पैकेट गांजा छिपा मिला।
Ganja Smuggling: पूछताछ में गिरफ्तार युवकों की पहचान मोहमद शोएब (24 वर्ष) निवासी बिजनौर, उत्तर प्रदेश और सैयद मुर्शीद (35 वर्ष) निवासी मेरठ, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। दोनों ने स्वीकार किया कि वे यह गांजा ओडिशा से बस्तर मार्ग होते हुए मेरठ ले जा रहे थे। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार, दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन और नगद 2100 रुपए जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 20(ख) II(ग) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
