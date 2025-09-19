Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

सोने-चांदी के आसमान छूते दाम, फिर भी त्योहार से पहले बुकिंग की होड़, जानें लेटेस्ट रेट..

Gold-silver prices on Diwali: छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सोना 1.13 लाख और चांदी 1.36 लाख के पार! त्योहार से पहले यहां के ग्राहकों में एडवांस बुकिंग का क्रेज देखा जा रहा है। वहीं यहां के सर्राफा बाजार में 25% तक खरीदारी देखने को मिल रही है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 19, 2025

Gold-silver prices on Diwali (Photo source- Patrika)
Gold-silver prices on Diwali (Photo source- Patrika)

Gold-silver prices on Diwali: सोने-चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुकी हैं। 10 साल पहले 25 हजार में मिलने वाला सोना आज 1.13 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.36 लाख रुपये प्रति किलो के पार है। इसके बावजूद बस्तर के सर्राफा बाजार में ग्राहकों का उत्साह कम नहीं हुआ है।

बुकिंग का बढ़ा ट्रेंड

जगदलपुर और आस-पास के इलाकों में लोग त्योहारों के पहले ही गहनों की बुकिंग कर रहे हैं। व्यापारी बताते हैं कि कीमतें और बढ़ने की आशंका से इस बार बुकिंग कराने वालों की संख्या 20-25 फीसदी ज्यादा है।

उत्साह पर महंगाई भारी नहीं

स्थानीय सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि बस्तर में नवरात्रि, दशहरा और दीपावली पर गहनों की खरीद परंपरा रही है। महंगाई ने भले ही जेब ढीली की हो, लेकिन लोग परंपरा निभाने और निवेश दोनों के लिए सोने-चांदी की ओर रुख कर रहे हैं।

10 साल का बड़ा सफर

वर्ष 2015 में सोने की कीमत 24,931 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। आज यह 1,13,300 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुँच चुकी है। वहीं चांदी, जो कभी 1,310 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, अब रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुँची है।

Gold-silver prices on Diwali: त्योहारों से पहले बुकिंग की होड़

नवरात्रि, दशहरा और दीपावली को देखते हुए ग्राहकों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतें और चढ़ सकती हैं। इसी आशंका से वे पहले ही गहनों की बुकिंग करा रहे हैं। व्यापारी बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार बुकिंग कराने वालों की संया 20-25 प्रतिशत बढ़ गई है।

कीमतों में 25 फीसदी उछाल

फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2025 तक सोने की कीमतों में 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वर्तमान में सोना एक लाख रुपये से अधिक प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.36 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। यही वजह है कि उपभोक्ता एकमुश्त बड़ी खरीद करने के बजाय बुकिंग या आंशिक भुगतान की ओर रुख कर रहे हैं।

कीमतें और चढ़ेंगी

विकास पारेख, ओम ज्वेलर्स के संचालक, जगदलपुर: दीपावली और नवरात्रि को देखते हुए ग्राहक पहले से बुकिंग कर रहे हैं। लोग मान रहे हैं कि पितृपक्ष के बाद कीमतें और चढ़ेंगी, इसलिए अभी से एडवांस दे रहे हैं।

पहले बुकिंग कराई है…

सुमन देवी, ग्राहक, जगदलपुर: महंगी कीमतों के कारण पूरा गहना खरीदना संभव नहीं था, इसलिए बुकिंग कराई है ताकि बाद में ज्यादा महंगा न पड़े।

हल्के गहनों और आर्टिफिशियल का ट्रेंड बढ़ा

Gold-silver prices on Diwali: उच्च कीमतों के चलते बाजार में 20 और 22 कैरेट सोने के गहनों की डिमांड बनी हुई है। इसके अलावा आर्टिफिशयल ज्वेलरी की मांग भी बढ़ी है। शादी-ब्याह और उत्सवों में दिखावे के लिए लोग नकली आभूषणों को पसंद कर रहे हैं, जबकि निवेश की दृष्टि से सोने की छोटी-छोटी यूनिट में बुकिंग करवा रहे हैं।

Updated on:

19 Sept 2025 02:50 pm

Published on:

19 Sept 2025 02:16 pm

सोने-चांदी के आसमान छूते दाम, फिर भी त्योहार से पहले बुकिंग की होड़, जानें लेटेस्ट रेट..

