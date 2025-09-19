सोने-चांदी के आसमान छूते दाम, फिर भी त्योहार से पहले बुकिंग की होड़, जानें लेटेस्ट रेट..

फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2025 तक सोने की कीमतों में 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वर्तमान में सोना एक लाख रुपये से अधिक प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.36 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। यही वजह है कि उपभोक्ता एकमुश्त बड़ी खरीद करने के बजाय बुकिंग या आंशिक भुगतान की ओर रुख कर रहे हैं।