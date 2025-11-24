Illegal Paddy: एसडीएम की आधी रात की कार्रवाई, ओडिशा से लाया जा रहा सवा लाख का धान जब्त

सवा लाख का धान पकड़ाया (photo source- Patrika)
Illegal Paddy: बकावंड के अनुविभागीय अधिकारी मनीष वर्मा ने देर रात करपावंड थाना क्षेत्र के धनपुर जंगल में अवैध धान परिवहन का एक बड़ा मामला पकड़ा। कार्रवाई के दौरान ओडिशा से धान लेकर आ रहे कोचिया धनुंजय यादव उर्फ धनंजय को दो पिकअप वाहनों सहित पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से करीब सवा लाख रुपए मूल्य का लगभग 40 क्विंटल धान बरामद किया गया।
मौके से पकड़े गए दोनों पिकअप वाहन ओडी 24 एम 2487 और ओडी 24 बी 7669 को जप्त कर करपावंड पुलिस को सौंप दिया गया है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र के कोचियों में हड़कंप का माहौल बन गया है। सूचना मिलने पर गश्त के दौरान अनुविभागीय अधिकारी को मुखबिर ने बताया कि धनपुर जंगल के रास्ते से अवैध धान ढुलाई की जा रही है। देर रात ओड़िशा की ओर से करपावंड की ओर आ रही दो पिकअप गाड़ियां दिखाई दीं।
Illegal Paddy: रोकने का प्रयास करने पर चालक वाहन लेकर भागने लगे, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ने पीछा कर दोनों वाहनों को पकड़ लिया। पूछताछ और जांच में यह स्पष्ट हो गया कि वाहनों में भरे धान के परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थे। जानकारी के अनुसार, यह धान ओडिशा से लाकर करपावंड इलाके के किसी व्यक्ति के पास उतारने की योजना थी। धान खरीदी सीजन शुरू होने से पहले ही कोचियों को सख्त निर्देश दे दिए गए थे, बावजूद इसके अवैध परिवहन जारी था।
