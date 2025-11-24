Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

Illegal Paddy: एसडीएम की आधी रात की कार्रवाई, ओडिशा से लाया जा रहा सवा लाख का धान जब्त

Illegal Paddy: जंगल में एसडीएम ने आधी रात की कार्रवाई कर ओडिशा से आ रहा लगभग 40 क्विंटल अवैध धान पकड़ा।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 24, 2025

सवा लाख का धान पकड़ाया (photo source- Patrika)

सवा लाख का धान पकड़ाया (photo source- Patrika)

Illegal Paddy: बकावंड के अनुविभागीय अधिकारी मनीष वर्मा ने देर रात करपावंड थाना क्षेत्र के धनपुर जंगल में अवैध धान परिवहन का एक बड़ा मामला पकड़ा। कार्रवाई के दौरान ओडिशा से धान लेकर आ रहे कोचिया धनुंजय यादव उर्फ धनंजय को दो पिकअप वाहनों सहित पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से करीब सवा लाख रुपए मूल्य का लगभग 40 क्विंटल धान बरामद किया गया।

Illegal Paddy: कोचियों में हड़कंप का माहौल

मौके से पकड़े गए दोनों पिकअप वाहन ओडी 24 एम 2487 और ओडी 24 बी 7669 को जप्त कर करपावंड पुलिस को सौंप दिया गया है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र के कोचियों में हड़कंप का माहौल बन गया है। सूचना मिलने पर गश्त के दौरान अनुविभागीय अधिकारी को मुखबिर ने बताया कि धनपुर जंगल के रास्ते से अवैध धान ढुलाई की जा रही है। देर रात ओड़िशा की ओर से करपावंड की ओर आ रही दो पिकअप गाड़ियां दिखाई दीं।

धान के परिवहन के पास नहीं थे कोई दस्तावेज

Illegal Paddy: रोकने का प्रयास करने पर चालक वाहन लेकर भागने लगे, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ने पीछा कर दोनों वाहनों को पकड़ लिया। पूछताछ और जांच में यह स्पष्ट हो गया कि वाहनों में भरे धान के परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थे। जानकारी के अनुसार, यह धान ओडिशा से लाकर करपावंड इलाके के किसी व्यक्ति के पास उतारने की योजना थी। धान खरीदी सीजन शुरू होने से पहले ही कोचियों को सख्त निर्देश दे दिए गए थे, बावजूद इसके अवैध परिवहन जारी था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 03:06 pm

Published on:

24 Nov 2025 03:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Illegal Paddy: एसडीएम की आधी रात की कार्रवाई, ओडिशा से लाया जा रहा सवा लाख का धान जब्त

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नक्सलियों का 2025 में सबसे बड़ा कबूलनामा! 320 नक्सली ढेर, 8 सीसी और 15 स्टेट कमेटी लीडर मारे जाने की पुष्टि

नक्सलियों ने स्वीकारा 2025 में सबसे बड़ा नुकसान (photo source- Patrika)
जगदलपुर

नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई! 1.30 करोड़ रुपए की हशीश जब्त, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

1.30 करोड़ रुपए की हशीश जब्त (photo source- Patrika)
जगदलपुर

भीषण एक्सीडेंट! ओवरटेक के दौरान ट्रक से भिड़ी बाइक, भिलाई और रायपुर के 2 मेडिकल छात्रों की गई जान

रोड एक्सीडेंट में 2 मेडिकल छात्रों की गई जान (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG SIR Process: छत्तीसगढ़ से बाहर राज्यों तक खंगाले जा रहे 2003 के रिकॉर्ड, नई प्रक्रिया से घर की बहुएं हालाकान

एसआईआर से बहुएं हलाकान (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG Naxal Surrender: सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता! 3 स्टेट कमेटी मेंबर समेत 37 नक्सलियों ने डाले हथियार, एर्रा ने किया सरेंडर

CG Naxal Surrender: सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता! 3 स्टेट कमेटी मेंबर समेत 37 नक्सलियों ने डाले हथियार, एर्रा ने किया सरेंडर(photo-patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.