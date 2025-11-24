Illegal Paddy: एसडीएम की आधी रात की कार्रवाई, ओडिशा से लाया जा रहा सवा लाख का धान जब्त

Illegal Paddy: रोकने का प्रयास करने पर चालक वाहन लेकर भागने लगे, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ने पीछा कर दोनों वाहनों को पकड़ लिया। पूछताछ और जांच में यह स्पष्ट हो गया कि वाहनों में भरे धान के परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थे। जानकारी के अनुसार, यह धान ओडिशा से लाकर करपावंड इलाके के किसी व्यक्ति के पास उतारने की योजना थी। धान खरीदी सीजन शुरू होने से पहले ही कोचियों को सख्त निर्देश दे दिए गए थे, बावजूद इसके अवैध परिवहन जारी था।