इंद्रावती नदी में संतुलन खोने से पलटी नाव, 2 मासूम लापता, सर्चिंग अभियान जारी

लापता बच्चों की पहचान मनीषा उज्जी, उम्र 11 वर्ष, पिता स्व. मनीराम, ग्राम एहकेली, पंचायत बेलनार, ब्लॉक भैरमगढ़, शर्मिला उज्जी, उम्र 10 वर्ष, पिता गुड्डीराम, ग्राम एहकेली, पंचायत बेलनार, ब्लॉक भैरमगढ़ के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही नगर सेना बीजापुर की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों की तलाश शुरू की। देर शाम तक भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका। मंगलवार सुबह से पुन: नदी में सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा।