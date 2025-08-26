Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

इंद्रावती नदी में संतुलन खोने से पलटी नाव, 2 मासूम लापता, सर्चिंग अभियान जारी

Indravati river: सोमवार को सुबह 11:30 बजे गीदम ब्लॉक के नेलगोड़ा घाट पर लोकल डोंगी नाव पलट गई। नाव में सवार 11 लोगों में से 9 सुरक्षित किनारे पहुंचे, जबकि दो मासूम बच्चियां लापता हो गईं।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 26, 2025

इंद्रावती नदी में संतुलन खोने से नाव पलटी (Photo source- Patrika)
इंद्रावती नदी में संतुलन खोने से नाव पलटी (Photo source- Patrika)

Indravati river: सोमवार को सुबह 11:30 बजे इंद्रावती नदी के नेलगोड़ा घाट, ब्लॉक गीदम में बड़ा हादसा हो गया। एहकेली से नेलगोड़ा की ओर जा रही लोकल डोंगी नाव अचानक संतुलन खो बैठी और नाव में सवार 11 लोग नदी में गिर गए। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में 9 लोग किसी तरह तैरकर किनारे पहुंच गए, लेकिन दो मासूम बच्चियां लापता हो गईं।

Indravati river: बच्चों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग

लापता बच्चों की पहचान मनीषा उज्जी, उम्र 11 वर्ष, पिता स्व. मनीराम, ग्राम एहकेली, पंचायत बेलनार, ब्लॉक भैरमगढ़, शर्मिला उज्जी, उम्र 10 वर्ष, पिता गुड्डीराम, ग्राम एहकेली, पंचायत बेलनार, ब्लॉक भैरमगढ़ के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही नगर सेना बीजापुर की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों की तलाश शुरू की। देर शाम तक भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका। मंगलवार सुबह से पुन: नदी में सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

खतरे के निशान से नीचे आया इंद्रावती का जलस्तर, अब बाढ़ जैसी स्थिति से लोगों को मिली राहत
जगदलपुर
इंद्रावती का जलस्तर घटा (Photo source- Patrika)

हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल

Indravati river: गांव में हादसे के बाद मातम का माहौल है और परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। इंद्रावती नदी में नाव हादसे की सूचना मिलते ही भैरमगढ़ तहसीलदार सूर्यकांत घरत अपने राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाया। प्रशासन ने बताया कि सुबह होते ही फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा पर चल रही ताबड़तोड़ फायरिंग, मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, इलाके में हड़कंप
बीजापुर
बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा पर एनकाउंटर (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 04:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / इंद्रावती नदी में संतुलन खोने से पलटी नाव, 2 मासूम लापता, सर्चिंग अभियान जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.