इंद्रावती नदी में संतुलन खोने से पलटी नाव, 2 मासूम लापता, सर्चिंग अभियान जारी

Indravati river: सोमवार को सुबह 11:30 बजे इंद्रावती नदी के नेलगोड़ा घाट, ब्लॉक गीदम में बड़ा हादसा हो गया। एहकेली से नेलगोड़ा की ओर जा रही लोकल डोंगी नाव अचानक संतुलन खो बैठी और नाव में सवार 11 लोग नदी में गिर गए। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में 9 लोग किसी तरह तैरकर किनारे पहुंच गए, लेकिन दो मासूम बच्चियां लापता हो गईं।
लापता बच्चों की पहचान मनीषा उज्जी, उम्र 11 वर्ष, पिता स्व. मनीराम, ग्राम एहकेली, पंचायत बेलनार, ब्लॉक भैरमगढ़, शर्मिला उज्जी, उम्र 10 वर्ष, पिता गुड्डीराम, ग्राम एहकेली, पंचायत बेलनार, ब्लॉक भैरमगढ़ के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही नगर सेना बीजापुर की टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों की तलाश शुरू की। देर शाम तक भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका। मंगलवार सुबह से पुन: नदी में सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा।
Indravati river: गांव में हादसे के बाद मातम का माहौल है और परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। इंद्रावती नदी में नाव हादसे की सूचना मिलते ही भैरमगढ़ तहसीलदार सूर्यकांत घरत अपने राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाया। प्रशासन ने बताया कि सुबह होते ही फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाएगा।