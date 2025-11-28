बस्तर से रायपुर की दूरी होगी कम! जगदलपुर-रावघाट रेललाइन पर तेज़ी से शुरू हुआ सीमांकन

Jagdalpur-Rowghat railway line: बस्तर के आदिवासी इलाकों को रायपुर से सीधे जोडऩे वाली 140 किलोमीटर लंबी जगदलपुर-रावघाट रेललाइन परियोजना अब धरातल पर उतरने को तैयार है। इसके लिए कंपनी ने सीमांकन का कार्य भी शुरू कर दिया है। इस पूरी कार्रवाई में सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार काम की शुरूआत बस्तर की तरफ से हुई है। पल्ली, कुडक़ानार, करकापाल और बालेंगा जैसे इलाके में काम ने गति पकड़ (Bastar development news) लिया है। इस इलाके में सीमांकन के निशान जगह-जगह देखे जा सकते हैं। इससे बस्तरवासियों में खुशी का माहौल तो है ही साथ ही अब इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद भी बढ़ गई है।