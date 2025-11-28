Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

बस्तर से रायपुर की दूरी होगी कम! जगदलपुर-रावघाट रेललाइन पर तेज़ी से शुरू हुआ सीमांकन

Jagdalpur-Rowghat railway line: जगदलपुर–रावघाट 140 किमी रेललाइन प्रोजेक्ट बस्तर में तेजी पकड़ रहा है। सीमांकन कार्य शुरू, 2026 तक राजहरा-रावघाट खंड पूरा होने का लक्ष्य। विकास और रोजगार को बढ़ावा।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 28, 2025

जगदलपुर–रावघाट रेललाइन (photo source- Patrika)

जगदलपुर–रावघाट रेललाइन (photo source- Patrika)

Jagdalpur-Rowghat railway line: बस्तर के आदिवासी इलाकों को रायपुर से सीधे जोडऩे वाली 140 किलोमीटर लंबी जगदलपुर-रावघाट रेललाइन परियोजना अब धरातल पर उतरने को तैयार है। इसके लिए कंपनी ने सीमांकन का कार्य भी शुरू कर दिया है। इस पूरी कार्रवाई में सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार काम की शुरूआत बस्तर की तरफ से हुई है। पल्ली, कुडक़ानार, करकापाल और बालेंगा जैसे इलाके में काम ने गति पकड़ (Bastar development news) लिया है। इस इलाके में सीमांकन के निशान जगह-जगह देखे जा सकते हैं। इससे बस्तरवासियों में खुशी का माहौल तो है ही साथ ही अब इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद भी बढ़ गई है।

Jagdalpur-Rowghat railway line: अर्थव्यवस्था को गति

परियोजना का यह नया अध्याय बस्तर के आर्थिक पुनरुत्थान का प्रतीक बन रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, जगदलपुर और रावघाट के बीच दो-तीन स्थानों से एक साथ निर्माण आरंभ करने की रणनीति अपनाई जा रही है, जो समयबद्धता सुनिश्चित करेगी। पहले चरण में राजहरा-रावघाट (95 किमी) खंड का काम जोरों पर है, जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक पूरा करना है।

रावघाट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को मंजूर 2,880 हेक्टेयर आयरन ओर माइंस और भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) की 10 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वृद्धि के लिए यह लाइन वरदान साबित होगी। (Chhattisgarh railway projects) इससे अयस्क ढुलाई सुगम हो जाएगी, जिसका असर स्थानीय रोजगार और बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा।

डीसीएम बोले सर्वेक्षण तेज गति से जारी है…

रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कि रावघाट-जगदलपुर रेललाइन (Jagdalpur Rowghat rail updates) के लिए स्थल सीमांकन और वन सर्वेक्षण तेज है। अगले वर्ष मध्य तक दो-तीन स्थानों से एक साथ निर्माण शुरू होगा, ताकि समयसीमा का पालन हो।

बारिश तक ठोस काम शुरू होने की उम्मीद

Jagdalpur-Rowghat railway line: मई 2025 में रेलवे बोर्ड से 3,513 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने के बाद स्थल सीमांकन कार्य तेजी से शुरू हो गया है, जो न केवल खनिज परिवहन का द्वार खोलेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास की नई इबारत लिखेगा। वन क्षेत्रों में चिन्हांकन कर रही दो अधिकृत कंपनियां मार्च 2026 तक काम पूरा करने के लक्ष्य पर हैं, ताकि मानसून से पहले निर्माण की शुरू हो सके।

लेकिन यह शुरुआत पुरानी देरी का आईना भी है जब बीआरपीएल जैसी कंपनी के धोखे ने परियोजना को ठप कर दिया था। अब केंद्र-राज्य की संयुक्त कमेटी के तहत नई गति पकड़ते हुए, बस्तर माओवादी हिंसा से मुक्ति के 2026 लक्ष्य के साथ रेल नेटवर्क में जुडऩे की दहलीज पर है। (Jagdalpur Rowghat Railway Line) राजहरा-रावघाट खंड का काम 2029-30 तक जगदलपुर से रायपुर रेल सेवा शुरू हो जाएगी।

