युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! रोजगार मेला में 6600 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स…

Job Fair 2025: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य स्तरीय रोजगार मेला 9 और 10 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 33 से अधिक निजी कंपनियां 6605 पदों पर भर्ती करेंगी। इस रोजगार मेले में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को रोजगार विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है। केवल वही उमीदवार भाग ले पाएंगे जिन्होंने पोर्टल पर आवेदन किया है।