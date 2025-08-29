Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! रोजगार मेला में 6600 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स…

Job Fair 2025: लॉग इन करने के बाद अपनी प्रोफ़ाइल पूरी करें और अपनी योग्यता के अनुसार रिक्तियों का चयन कर आवेदन जमा करें।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 29, 2025

राज्य स्तरीय रोजगार मेला (Photo source- Patrika)
राज्य स्तरीय रोजगार मेला (Photo source- Patrika)

Job Fair 2025: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य स्तरीय रोजगार मेला 9 और 10 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 33 से अधिक निजी कंपनियां 6605 पदों पर भर्ती करेंगी। इस रोजगार मेले में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को रोजगार विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है। केवल वही उमीदवार भाग ले पाएंगे जिन्होंने पोर्टल पर आवेदन किया है।

Job Fair 2025: रिक्तियों का चयन कर आवेदन जमा करें…

यदि आप पहले से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं, तो पोर्टल पर दिए गए नहीं विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद, मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए अपना नाम और जिला भरकर सत्यापन करें। आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसे पहली बार लॉग इन करने के बाद बदलना जरूरी होगा। लॉग इन करने के बाद अपनी प्रोफ़ाइल पूरी करें और अपनी योग्यता के अनुसार रिक्तियों का चयन कर आवेदन जमा करें।

ये भी पढ़ें

CG Job Fair 2025: रायपुर में होने जा रहा राज्य स्तरीय रोजगार मेला, 10 हजार पदों पर मिलेगी नौकरी…
दुर्ग
CG Job Fair 2025: रायपुर में होने जा रहा राज्य स्तरीय रोजगार मेला(photo-patrika)

इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं जानकारी

Job Fair 2025: पंजीयन के लिए आपके पास आधार नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और योग्यता से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। पंजीयन के दौरान किसी भी समस्या के लिए आप जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर में कार्यालयीन समय में जाकर या फिर दूरभाष नंबर 07782-264376 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर! बिलासपुर में होगा राज्य स्तरीय रोजगार मेला, जल्द करें आवेदन…
बिलासपुर
राज्य स्तरीय रोजगार मेला आज से 12 तक, 9500(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 01:10 pm

Published on:

29 Aug 2025 01:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! रोजगार मेला में 6600 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.