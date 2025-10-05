सिर्फ एक कॉल और उड़ गए 1 लाख रुपए! साइबर ठगी का नया तरीका, अब कॉलिंग से हो रही हैकिंग…

ऐसे फ्रॉड का यह पहला मामला नहीं है। हाल ही में दिल्ली में एक आईटी इंजीनियर के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। उसे केवायसी अपडेट के नाम पर एक स्पैम कॉल आया था। जैसे ही उसने कॉल उठाया, उसके मोबाइल में वायरस लिंक सक्रिय हो गया और कुछ ही मिनटों में खाते से 2.4 लाख उड़ा लिए गए। इसी तरह मुंबई, भोपाल और रांची में भी कई लोग साइलेंट कॉल या नेटवर्क अपडेट कॉल के बाद रकम गंवा चुके हैं।