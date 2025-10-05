सिर्फ एक कॉल और उड़ गए 1 लाख रुपए! साइबर ठगी का नया तरीका, अब कॉलिंग से हो रही हैकिंग...(photo-patrika)
CG Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में अब साइबर ठगों ने लोगों को लूटने का नया तरीका खोज लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के बैंक खाते से मात्र 30 सेकेंड की स्पैम कॉल के बाद 1 लाख गायब हो गए। पीड़ित ने बताया कि कॉल अज्ञात नंबर से आया था उनकी बच्ची ने कॉल उठाया था।
बच्ची ने ठग से कहा कि पापा अभी व्यस्त हैं, आ रहे हैं और तब तक ठग ने अपना काम कर दिया फिर कॉल अपने आप कट गया। कुछ ही देर बाद मोबाइल में बैंक खाते से एक लाख रुपए कटने का मैसेज आया। एक्सपर्ट बताते हैं कि ठग अब स्पूफिंग कॉल या क्लोन कॉल’’ तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस तकनीक से वे किसी भी कंपनी, बैंक या सरकारी नंबर की तरह कॉल दिखा सकते हैं। कॉल के दौरान मोबाइल में भेजा गया लिंक या ऑडियो सिग्नल फोन के सिस्टम में सेंध लगा देता है। यदि मोबाइल में पहले से कोई असुरक्षित ऐप या स्क्रीन शेयरिंग सॉटवेयर है, तो ठग कुछ ही सेकेंड में बैंकिंग ऐप और ओटीपी तक पहुंच बना लेते हैं।
साइबर के जानकारों का कहना है कि ठग अब सिर्फ संदेश या लिंक से नहीं, बल्कि कॉलिंग सिस्टम से भी हैकिंग कर रहे हैं। एक गलत कॉल उठाना लाखों की हानि का कारण बन सकता है। इसलिए सतर्क रहें। अनजान कॉल को उठाने से पहले उस पर स्पैम वार्निंग जरूर देखें। कॉल पर वार्निंग आए तो बिल्कुल भी कॉल ना उठाएं।
किसी अनजान या स्पैम नंबर से आए कॉल को न उठाएं।
बैंक, वॉलेट या मोबाइल ऐप्स से जुड़ी कोई जानकारी फोन पर साझा न करें।
सॉटवेयर अपडेट या नेटवर्क सेटिंग्स बदलने के नाम पर भेजे गए किसी लिंक पर क्लिक न करें।
फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें।
ऐसे फ्रॉड का यह पहला मामला नहीं है। हाल ही में दिल्ली में एक आईटी इंजीनियर के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। उसे केवायसी अपडेट के नाम पर एक स्पैम कॉल आया था। जैसे ही उसने कॉल उठाया, उसके मोबाइल में वायरस लिंक सक्रिय हो गया और कुछ ही मिनटों में खाते से 2.4 लाख उड़ा लिए गए। इसी तरह मुंबई, भोपाल और रांची में भी कई लोग साइलेंट कॉल या नेटवर्क अपडेट कॉल के बाद रकम गंवा चुके हैं।
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
