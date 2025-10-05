Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

सिर्फ एक कॉल और उड़ गए 1 लाख रुपए! साइबर ठगी का नया तरीका, अब कॉलिंग से हो रही हैकिंग…

CG Cyber Fraud: गदलपुर जिले में अब साइबर ठगों ने लोगों को लूटने का नया तरीका खोज लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के बैंक खाते से मात्र 30 सेकेंड की स्पैम कॉल के बाद 1 लाख गायब हो गए।

2 min read

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 05, 2025

सिर्फ एक कॉल और उड़ गए 1 लाख रुपए! साइबर ठगी का नया तरीका, अब कॉलिंग से हो रही हैकिंग...(photo-patrika)

सिर्फ एक कॉल और उड़ गए 1 लाख रुपए! साइबर ठगी का नया तरीका, अब कॉलिंग से हो रही हैकिंग...(photo-patrika)

CG Cyber Fraud: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में अब साइबर ठगों ने लोगों को लूटने का नया तरीका खोज लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के बैंक खाते से मात्र 30 सेकेंड की स्पैम कॉल के बाद 1 लाख गायब हो गए। पीड़ित ने बताया कि कॉल अज्ञात नंबर से आया था उनकी बच्ची ने कॉल उठाया था।

CG Cyber Fraud: साइबर ठगी का नया तरीका

बच्ची ने ठग से कहा कि पापा अभी व्यस्त हैं, आ रहे हैं और तब तक ठग ने अपना काम कर दिया फिर कॉल अपने आप कट गया। कुछ ही देर बाद मोबाइल में बैंक खाते से एक लाख रुपए कटने का मैसेज आया। एक्सपर्ट बताते हैं कि ठग अब स्पूफिंग कॉल या क्लोन कॉल’’ तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इस तकनीक से वे किसी भी कंपनी, बैंक या सरकारी नंबर की तरह कॉल दिखा सकते हैं। कॉल के दौरान मोबाइल में भेजा गया लिंक या ऑडियो सिग्नल फोन के सिस्टम में सेंध लगा देता है। यदि मोबाइल में पहले से कोई असुरक्षित ऐप या स्क्रीन शेयरिंग सॉटवेयर है, तो ठग कुछ ही सेकेंड में बैंकिंग ऐप और ओटीपी तक पहुंच बना लेते हैं।

ठगी के इस नए पैटर्न के बारे में समझें

साइबर के जानकारों का कहना है कि ठग अब सिर्फ संदेश या लिंक से नहीं, बल्कि कॉलिंग सिस्टम से भी हैकिंग कर रहे हैं। एक गलत कॉल उठाना लाखों की हानि का कारण बन सकता है। इसलिए सतर्क रहें। अनजान कॉल को उठाने से पहले उस पर स्पैम वार्निंग जरूर देखें। कॉल पर वार्निंग आए तो बिल्कुल भी कॉल ना उठाएं।

इन बातों का रखें ध्यान तो रहेंगे सुरक्षित

किसी अनजान या स्पैम नंबर से आए कॉल को न उठाएं।

बैंक, वॉलेट या मोबाइल ऐप्स से जुड़ी कोई जानकारी फोन पर साझा न करें।

सॉटवेयर अपडेट या नेटवर्क सेटिंग्स बदलने के नाम पर भेजे गए किसी लिंक पर क्लिक न करें।

फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें।

कॉलिंग से हैकिंग का यह नया पैटर्न

ऐसे फ्रॉड का यह पहला मामला नहीं है। हाल ही में दिल्ली में एक आईटी इंजीनियर के साथ भी इसी तरह की घटना हुई थी। उसे केवायसी अपडेट के नाम पर एक स्पैम कॉल आया था। जैसे ही उसने कॉल उठाया, उसके मोबाइल में वायरस लिंक सक्रिय हो गया और कुछ ही मिनटों में खाते से 2.4 लाख उड़ा लिए गए। इसी तरह मुंबई, भोपाल और रांची में भी कई लोग साइलेंट कॉल या नेटवर्क अपडेट कॉल के बाद रकम गंवा चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 02:15 pm

Published on:

05 Oct 2025 02:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / सिर्फ एक कॉल और उड़ गए 1 लाख रुपए! साइबर ठगी का नया तरीका, अब कॉलिंग से हो रही हैकिंग…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

त्योहारी सीजन में कपड़ा कारोबारियों को झटका! GST में राहत नहीं, 2500 से अधिक की खरीद पर 18% टैक्स जारी

त्योहारी सीजन में कपड़ा कारोबारियों को झटका! GST में राहत नहीं, 2500 से अधिक की खरीद पर 18% टैक्स जारी(photo-patrika)
जगदलपुर

अमित शाह का बड़ा ऐलान: नक्सलमुक्त गांव को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम, बोले- गोली और वार्ता साथ नहीं चल सकती

Amit shah in chhattisgarh
जगदलपुर

बस्तर में गृहमंत्री शाह बोले- अभी कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी है, 31 मार्च 2026 तक देश से मिटा देंगे नक्सलवाद

Amit shah in chhattisgarh
जगदलपुर

CG Train Cancelled: भारी बारिश से ट्रेनों में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द, हीराखंड और समलेश्वरी में देरी…

CG Train Cancelled: भारी बारिश से ट्रेनों में परेशानी, नाइट एक्सप्रेस रद्द, हीराखंड और समलेश्वरी में देरी...(photo-patrika)
जगदलपुर

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने ही उठा ली फावड़ा-तगाड़ी, दो दिन में बना दी पुलिया, जानें पूरी खबर…

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने ही उठा ली फावड़ा-तगाड़ी, दो दिन में बना दी पुलिया, जानें पूरी खबर...(photo-patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.