रायपुर में विदेशी युवकों की पिटाई, मोबाइल सुधरवाने पहुंचे थे जयस्तंभ चौक, लेकिन…

पुलिस के मुताबिक रविभवन में एक नाइजीरियन युवक ने दो दिन पहले मोबाइल सुधरवाने दिया था। बुधवार को युवक अपने दो अन्य साथियों के साथ रविभवन पहुंचा। दुकान से मोबाइल लेने के बाद युवक बिल का 12 हजार रुपए दिए बिना ही अपनी कार में बैठने लगा। इससे दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने रोका, तो वह बहस करते हुए कार में बैठ गया।