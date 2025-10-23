Khelo India Competition: खेलो इंडिया में बस्तर की जलपरियों का जलवा, बेटियों ने जीते कई पदक

Khelo India Competition (Photo source- Patrika)
Khelo India Competition: रायपुर के बूढ़ातालाब में आयोजित अस्मिता लीग खेलो इंडिया कयाकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता में बस्तर जिले की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अनेक पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। जगदलपुर उप प्रशिक्षण केंद्र बागमुंडा डोंगरीपारा आसना की टीम ने इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बस्तर का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया।
यह सफलता बस्तर कलेक्टर हरिस एस के मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन का परिणाम है, जिनके नेतृत्व में जिले में जलक्रीड़ा, कयाकिंग और कैनोइंग जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कयाकिंग एवं कैनोइंग के-1 महिला सीनियर 1000 मीटर में सोनम पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल, सी-1 महिला सीनियर 1000 मीटर में मानमती बघेल ने गोल्ड मेडल, के-1 जूनियर महिला 1000 मीटर में सोनम पुजारी ने गोल्ड, मुस्कान ने सिल्वर और कंचन ने ब्रॉन्ज मेडल जीते।
के-1 जूनियर महिला 500 मीटर में सोनम पुजारी ने गोल्ड, मुस्कान भारती और रौशनी ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। के-2 सीनियर महिला 500 मीटर में सोनम पुजारी और मानमती बघेल ने ब्रॉन्ज मेडल, के-1 महिला 200 मीटर में सोनम पुजारी ने ब्रॉन्ज, सी-1 महिला 200 मीटर में मानमती बघेल ने सिल्वर और सी-1 सब-जूनियर 200 मीटर में ईशा ने सिल्वर एवं मालती कश्यप ने ब्रॉन्ज मेडल जीते।
Khelo India Competition: कलेक्टर हरिस एस ने बस्तर की बेटियों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर की बेटियां अब जलक्रीड़ा जैसे चुनौतीपूर्ण खेलों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। यह जिले में उभरती नई खेल संस्कृति का प्रतीक है। प्रशासन द्वारा खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
अपर कलेक्टर एवं सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ऋषिकेश तिवारी ने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और लगन से अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। जिला प्रशासन खेल प्रतिभाओं के उत्थान और अवसरों के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन खिलाड़ियों की सफलता के पीछे प्रशिक्षक अशोक साहू और प्रभारी कोटेश्वर राव नायडू का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने सतत प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार किया।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग