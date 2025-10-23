Khelo India Competition: खेलो इंडिया में बस्तर की जलपरियों का जलवा, बेटियों ने जीते कई पदक

यह सफलता बस्तर कलेक्टर हरिस एस के मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन का परिणाम है, जिनके नेतृत्व में जिले में जलक्रीड़ा, कयाकिंग और कैनोइंग जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कयाकिंग एवं कैनोइंग के-1 महिला सीनियर 1000 मीटर में सोनम पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल, सी-1 महिला सीनियर 1000 मीटर में मानमती बघेल ने गोल्ड मेडल, के-1 जूनियर महिला 1000 मीटर में सोनम पुजारी ने गोल्ड, मुस्कान ने सिल्वर और कंचन ने ब्रॉन्ज मेडल जीते।