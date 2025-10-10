Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

Mega Bastar Olympics 2025: स्पर्धा को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह, पंजीयन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर

Mega Bastar Olympics 2025: दंतेवाड़ा जिले में Mega Bastar Olympics 2025 को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है।

less than 1 minute read

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 10, 2025

Mega Bastar Olympics 2025 (Photo source- Patrika)

Mega Bastar Olympics 2025 (Photo source- Patrika)

Mega Bastar Olympics 2025: दंतेवाड़ा जिले में आगामी मेगा बस्तर ओलंपिक 2025 को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जिला प्रशासन, जिला पुलिस बल और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं।

Mega Bastar Olympics 2025: पंजीयन प्रक्रिया की लास्ट डेट

इस वर्ष आयोजन दो चरणों में होगा विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिताएं 25 अक्टूबर से 05 नवंबर तक और जिला स्तरीय मुकाबले 05 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। जिले के सभी खिलाड़ियों का पंजीयन सुनिश्चित करने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीयन प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस ओलंपिक में कुल 11 खेल विधाएँ एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल, रस्साकसी सहित अन्य पारंपरिक खेल शामिल हैं।प्रतियोगिता दो वर्गों में होगी, जूनियर वर्ग (14 से 17 वर्ष) और सीनियर वर्ग (17 वर्ष से अधिक आयु के महिला-पुरुष)।

युवाओं में खेल को लेकर अभूतपूर्व जोश

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा ने 9 अक्टूबर को अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने खेल मैदानों की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए आवास, पंजीयन प्रक्रिया और प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जनजागरूकता अभियान के परिणामस्वरूप जिलेभर के युवाओं में खेल को लेकर अभूतपूर्व जोश देखने को मिल रहा है।

अब तक 29,255 खिलाड़ियों का पंजीयन

Mega Bastar Olympics 2025: अब तक जिले के चारों विकासखण्डों से 29,255 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। इनमें कटेकल्याण से 5,405, कुआकोण्डा से 5,810, गीदम से 9,151 और दंतेवाड़ा से 8,854 खिलाड़ी शामिल हैं। इस वर्ष के ओलंपिक की विशेषता यह है कि इसमें माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के दिव्यांग खिलाड़ियों और आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए भी विशेष प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी।

ये भी पढ़ें

स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025! पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने स्टेडियम की सफाई कर ली शपथ…
रायपुर
स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025! पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने स्टेडियम की सफाई कर ली शपथ...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 03:03 pm

Published on:

10 Oct 2025 03:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Mega Bastar Olympics 2025: स्पर्धा को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह, पंजीयन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जिला कांग्रेस में बदलाव की आहट! रायशुमारी से जल्द तय होगा नया जिलाध्यक्ष

कांग्रेस में बदलाव की आहट (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

CG stunt video: सोशल मीडिया पर स्टंट का शौक पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जब्त की 2 वाहन

इंस्टाग्राम पर स्टंट का वीडियो वायरल (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

CG News: सुरक्षा बलों को फिर बड़ी सफलता! सातधार के पास नक्सलियों की आईईडी बरामद, 3 गिरफ्तार

सातधार के पास नक्सलियों की आईईडी बरामद (Photo source- Patrika)
दंतेवाड़ा

महिला से दुष्कर्म कर हत्या… जिला पंचायत सदस्य बोलीं- आदिवासी महिलाओं को किया जा रहा टारगेट

CG News
दंतेवाड़ा

आदिवासी महिलाओं पर लगातार अपराधों का सिलसिला… महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या, वारदात में कई लोग शामिल होने की आशंका

महिला से दुष्कर्म कर हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.