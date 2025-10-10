Mega Bastar Olympics 2025: स्पर्धा को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह, पंजीयन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर

इस वर्ष आयोजन दो चरणों में होगा विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिताएं 25 अक्टूबर से 05 नवंबर तक और जिला स्तरीय मुकाबले 05 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। जिले के सभी खिलाड़ियों का पंजीयन सुनिश्चित करने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीयन प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस ओलंपिक में कुल 11 खेल विधाएँ एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल, रस्साकसी सहित अन्य पारंपरिक खेल शामिल हैं।प्रतियोगिता दो वर्गों में होगी, जूनियर वर्ग (14 से 17 वर्ष) और सीनियर वर्ग (17 वर्ष से अधिक आयु के महिला-पुरुष)।