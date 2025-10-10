Mega Bastar Olympics 2025: स्पर्धा को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह, पंजीयन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर

Mega Bastar Olympics 2025 (Photo source- Patrika)
Mega Bastar Olympics 2025: दंतेवाड़ा जिले में आगामी मेगा बस्तर ओलंपिक 2025 को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जिला प्रशासन, जिला पुलिस बल और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं।
इस वर्ष आयोजन दो चरणों में होगा विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिताएं 25 अक्टूबर से 05 नवंबर तक और जिला स्तरीय मुकाबले 05 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। जिले के सभी खिलाड़ियों का पंजीयन सुनिश्चित करने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीयन प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस ओलंपिक में कुल 11 खेल विधाएँ एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल, रस्साकसी सहित अन्य पारंपरिक खेल शामिल हैं।प्रतियोगिता दो वर्गों में होगी, जूनियर वर्ग (14 से 17 वर्ष) और सीनियर वर्ग (17 वर्ष से अधिक आयु के महिला-पुरुष)।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयंत नाहटा ने 9 अक्टूबर को अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने खेल मैदानों की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए आवास, पंजीयन प्रक्रिया और प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जनजागरूकता अभियान के परिणामस्वरूप जिलेभर के युवाओं में खेल को लेकर अभूतपूर्व जोश देखने को मिल रहा है।
Mega Bastar Olympics 2025: अब तक जिले के चारों विकासखण्डों से 29,255 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। इनमें कटेकल्याण से 5,405, कुआकोण्डा से 5,810, गीदम से 9,151 और दंतेवाड़ा से 8,854 खिलाड़ी शामिल हैं। इस वर्ष के ओलंपिक की विशेषता यह है कि इसमें माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के दिव्यांग खिलाड़ियों और आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए भी विशेष प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी।
