Dhan Kharidi 2025: 15 नवंबर से बालोद में धान खरीदी शुरू, 22 नए केंद्र बने… 31 अक्टूबर तक पंजीयन अनिवार्य

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुताबिक अब तक जिले के एक लाख 36 हजार 717 किसानों ने धान बेचने पंजीयन कराया है। किसी किसान का पंजीयन बाकी है तो वह 31 अक्टूबर तक सेवा सहकारी समितियों में जाकर पंजीयन करा सकता है। जिले के कई गांवों के किसान नई सेवा सहकारी समिति गठन की मांग कर रहे थे। किसानों की मांग अब पूरी हो गई है। जिले में 22 नई सेवा सहकारी समिति का गठन किया गया है। अब जिले में 144 सेवा सहकारी समिति हो गई है।