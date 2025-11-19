Madvi Hidma: 300 जवानों की हत्या और दो दर्जन बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था हिड़मा, 31 ग्रामीणों को भी जिंदा जलाया… जानें पूरी कहानी

हिड़मा नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर बनने वाला इकलौता आदिवासी था। बस्तर से इस ओहदे पर पहुंचने वाला वह अकेला नक्सली था। बताया जाता है कि 90 के दशक में जब पूवर्ती में डीकेएसजेडसी सेक्रेटरी रमन्ना सक्रिय था। तब उसने हिड़मा को गांव में ही 14 साल की उम्र में बाल संघम के रूप में तैयार किया। रमन्ना ने ही हिड़मा को बसव राजू से मिलवाया और फिर वह बसवा राजू समेत सभी बड़े लीडर्स का भरोसमंद बनता गया। बसव राजू ने ही उसे पीएलजीए बटालियन का जिम्मा सौंपा।