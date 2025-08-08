8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

जगदलपुर

IMD का बड़ा अपडेट! अगले 24 घंटे में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

Monsoon Update 2025: राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बादलों का डेरा रहेगा और तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 08, 2025

मानसून पर बड़ा अपडेट (Photo source- Patrika)
मानसून पर बड़ा अपडेट (Photo source- Patrika)

Monsoon Update 2025: मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने बस्तर संभाग के सातों जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के अनुसार आने वाले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की स्थिति जिलों में बन सकती है। मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर अरुणाचल प्रदेश से हिमालय की तराई तक स्थित है।

Monsoon Update 2025: इतने एमएम बारिश रिकॉर्ड

वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण बांग्लादेश के मध्य भाग में 5.8 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इस वजह से बस्तर में बारिश की स्थिति बनेगी। बुधवार को 24 घंटे में 163 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं दिन का तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक रहा। तापमान 31.2 रिकॉर्ड किया। बुधवार को दोपहर के वक्त और शाम को कुछ देर के लिए बारिश की स्थिति बनी। ऐसे हालात गुरुवार को भी बने रह सकते हैं।

बस्तर के सातों जिलों में भारी बारिश की आशंका (Photo source- Patrika)

तेज बारिश होने की संभावना

Monsoon Update 2025: वहीं मौसम विभाग ने 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में गरज-चमक और वज्रपात (बिजली गिरने) की घटनाओं में वृद्धि की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बादलों का डेरा रहेगा और तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम अपडेट पर ध्यान देने की सलाह दी है।

Published on:

08 Aug 2025 06:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / IMD का बड़ा अपडेट! अगले 24 घंटे में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

