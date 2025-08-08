IMD का बड़ा अपडेट! अगले 24 घंटे में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

Monsoon Update 2025: वहीं मौसम विभाग ने 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में गरज-चमक और वज्रपात (बिजली गिरने) की घटनाओं में वृद्धि की चेतावनी दी है। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बादलों का डेरा रहेगा और तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम अपडेट पर ध्यान देने की सलाह दी है।