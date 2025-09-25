नवरात्र में बढ़ती पदयात्रियों की संख्या, इन रूटों पर पुलिस ने 24 घंटे सुरक्षा को बल को किया तैनात

Navratri 2025: नवरात्र के मौके पर बस्तर जिले से हर दिन हजारों पदयात्री दंतेवाड़ा जा रहे हैं। इस बीच मंगलवार को बीजापुर और कोण्डागांव जिले से दो दुखद घटनाएं सामने आईं। बीजापुर और कोण्डागांव में दो युवतियों को पदयात्रा के बीच वाहनों ने चपेट में ले लिया। इस बीच जगदलपुर से दंतेवाड़ा के बीच बढ़ती पदयात्रियों की संख्या को देखते हुए बस्तर पुलिस ने नई स्ट्रेटजी तैयार की है।
इसके तहत अब जगदलपुर से दंतेवाड़ा के बीच बस्तर जिले की सीमा तक 5 जोन और 22 सेक्टर बनाए गए हैं। बास्तानार तक के 60 किमी के रुट को जोन और सेक्टर में बांटकर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। 24 घंटे फोर्स सड़क पर तैनात रहेगी। पदयात्रा रुट से गुजरने वाले यात्रियों को किनारे चलने के साथ ही तेज रफ्तार वाहनों से बचने कहा जा रहा है। साथ ओवरटेकिंग की भी मॉनिटरिंग हो रही है। जगदलपुर की तरफ से जाते पदयात्री सडक़ की बाईं ओर चल रहे हैं। उन्हें ओवरटेक करने की मनाही है। दूसरी तरफ से आती गाडिय़ों को भी एहतियात के साथ आगे बढऩे कहा जा रहा है।
पुलिस के जवान वाहन चालकों को ओवरस्पीड, ओवरटेक और लापरवाही से बचने की समझाइश दे रहे हैं। इसके साथ ही पदयात्रियों से अपील की जा रही है कि वे पदयात्रा मार्ग में चलते समय सडक़ के बाएं किनारे चलें। उन्हें सडक़ पर बैठकर आराम न करने और केवल सुविधा केंद्रों पर ही रात्रि विश्राम करने कहा जा रहा है।
बस्तर एसपी शलभ सिन्हा और एएसपी महेश्वर नाग पूरे प्लान की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस जवानों से कहा गया है कि वे तेज रफ्तार और नशे में चलने वाले वाहन चालकों पर नजर रखें। अगर कोई नशे में मिले तो उसे वहीं रोक दें और उस पर कार्रवाई करें। वाहन चालकों की ब्रीथ एनलाइजर से जांच की जा रही है।
Navratri 2025: मंगलवार का दिन समूचे प्रदेश में पदयात्रियों के लिए अच्छा नहीं रहा। बीजापुर, कोण्डागांव से दंतेवाड़ा और डोंगरगढ़ जा रही तीन युवतियों की मौत अलग-अलग हादसों में हो गई है। ऐसे में इन रुट पर वाहनों से चल रहे लोगो से पत्रिका जनहित में अपील करता है कि नवरात्र के दिनों में धीमे चलें। पदयात्रियों की सुरक्षा आपके जिम्मे है। धीमे चलने पर हादसे से पदयात्री और वाहन चालक खुद भी बचेंगे