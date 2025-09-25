नवरात्र में बढ़ती पदयात्रियों की संख्या, इन रूटों पर पुलिस ने 24 घंटे सुरक्षा को बल को किया तैनात

इसके तहत अब जगदलपुर से दंतेवाड़ा के बीच बस्तर जिले की सीमा तक 5 जोन और 22 सेक्टर बनाए गए हैं। बास्तानार तक के 60 किमी के रुट को जोन और सेक्टर में बांटकर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। 24 घंटे फोर्स सड़क पर तैनात रहेगी। पदयात्रा रुट से गुजरने वाले यात्रियों को किनारे चलने के साथ ही तेज रफ्तार वाहनों से बचने कहा जा रहा है। साथ ओवरटेकिंग की भी मॉनिटरिंग हो रही है। जगदलपुर की तरफ से जाते पदयात्री सडक़ की बाईं ओर चल रहे हैं। उन्हें ओवरटेक करने की मनाही है। दूसरी तरफ से आती गाडिय़ों को भी एहतियात के साथ आगे बढऩे कहा जा रहा है।