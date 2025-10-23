नक्सलियों का देशव्यापी बंद कल, 700 से अधिक नक्सली साथियों की हत्या का लगाया आरोप, कहा- ऑपरेशन रोकें…

CG Naxal News: नारायणपुर, बीजापुर, कर्रेगुट्टा व झारखंड मेें बीते कुछ माह से सुरक्षाबलों के आपरेशन लगातार जारी हैं। इन नक्सल विरोधी आपरेशन में नक्सली टॉप लीडर्स समेत सभी विंग को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। मुठभेड़ में कई मारे जा चुके हैं। इनकी शिनाख्त हो गई है। ऐसे आपरेशन को रोकने व इन मुठभेड़ को हत्या करार देते हुए नक्सल संगठन ने विरोध जताते 24 अक्टूबर को देश व्यापी बंद का आह्वान किया है।