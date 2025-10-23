नक्सलियों का देशव्यापी बंद कल, 700 से अधिक नक्सली साथियों की हत्या का लगाया आरोप, कहा- ऑपरेशन रोकें…

नक्सली (File Photo Patrika)
CG Naxal News: नारायणपुर, बीजापुर, कर्रेगुट्टा व झारखंड मेें बीते कुछ माह से सुरक्षाबलों के आपरेशन लगातार जारी हैं। इन नक्सल विरोधी आपरेशन में नक्सली टॉप लीडर्स समेत सभी विंग को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। मुठभेड़ में कई मारे जा चुके हैं। इनकी शिनाख्त हो गई है। ऐसे आपरेशन को रोकने व इन मुठभेड़ को हत्या करार देते हुए नक्सल संगठन ने विरोध जताते 24 अक्टूबर को देश व्यापी बंद का आह्वान किया है।
नक्सल प्रवक्ता अभय ने जारी पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ समेत महाराष्ट्र व झारखंड में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में अब तक उनके सात सौ से अधिक साथी मारे जा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक बस्तर में हुए मुठभेड़ में मारे गए हैं। कर्रेगुट्टा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा में लगातार आपरेशन जारी है। इससे उन्हें जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
नक्सल नेता अभय ने कहा है कि पांच महीने में उनके संगठन को खासा नुकसान हुआ है। इसमें सेंट्रल कमेटी के नक्सली बाल कृष्ण, चंद्रहासा, लोकेश, के रामचंद्र रेड्डी, कडारी सत्यरानायण रेड्डी, समेत अन्य लीडर्स मारे जा चुके हैं। ऐसे आपरेशन को रोका जाए।
ज्ञात हो कि फोर्स के बढ़ते दबाव की वजह से बीते पखवाड़े भर में 271 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इसमें नक्सल लीडर भूपति व रूपेश शामिल हैं। इन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में जुड़ने का संकल्प दोहराया है। इससे भी संगठन कमजोर हुआ है। इन दबाव के चलते नक्सल मूवमेंट अब बेकफुट पर है।
