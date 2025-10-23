Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

नक्सलियों का देशव्यापी बंद कल, 700 से अधिक नक्सली साथियों की हत्या का लगाया आरोप, कहा- ऑपरेशन रोकें…

Naxal News: नारायणपुर, बीजापुर, कर्रेगुट्टा व झारखंड मेें बीते कुछ माह से सुरक्षाबलों के आपरेशन लगातार जारी हैं। इन नक्सल विरोधी आपरेशन में नक्सली टॉप लीडर्स समेत सभी विंग को खासा नुकसान उठाना पड़ा है।

less than 1 minute read

जगदलपुर

image

Khyati Parihar

Oct 23, 2025

Naxal

नक्सली (File Photo Patrika)

CG Naxal News: नारायणपुर, बीजापुर, कर्रेगुट्टा व झारखंड मेें बीते कुछ माह से सुरक्षाबलों के आपरेशन लगातार जारी हैं। इन नक्सल विरोधी आपरेशन में नक्सली टॉप लीडर्स समेत सभी विंग को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। मुठभेड़ में कई मारे जा चुके हैं। इनकी शिनाख्त हो गई है। ऐसे आपरेशन को रोकने व इन मुठभेड़ को हत्या करार देते हुए नक्सल संगठन ने विरोध जताते 24 अक्टूबर को देश व्यापी बंद का आह्वान किया है।

नक्सल प्रवक्ता अभय ने जारी पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ समेत महाराष्ट्र व झारखंड में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में अब तक उनके सात सौ से अधिक साथी मारे जा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक बस्तर में हुए मुठभेड़ में मारे गए हैं। कर्रेगुट्टा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा में लगातार आपरेशन जारी है। इससे उन्हें जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

नक्सल नेता अभय ने कहा है कि पांच महीने में उनके संगठन को खासा नुकसान हुआ है। इसमें सेंट्रल कमेटी के नक्सली बाल कृष्ण, चंद्रहासा, लोकेश, के रामचंद्र रेड्डी, कडारी सत्यरानायण रेड्डी, समेत अन्य लीडर्स मारे जा चुके हैं। ऐसे आपरेशन को रोका जाए।

271 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया

ज्ञात हो कि फोर्स के बढ़ते दबाव की वजह से बीते पखवाड़े भर में 271 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इसमें नक्सल लीडर भूपति व रूपेश शामिल हैं। इन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में जुड़ने का संकल्प दोहराया है। इससे भी संगठन कमजोर हुआ है। इन दबाव के चलते नक्सल मूवमेंट अब बेकफुट पर है।

ये भी पढ़ें

200 नक्सली आज डालेंगे हथियार, केंद्रीय गृहमंत्री शाह बोले- अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सलमुक्त… अब तक 1876 ने किया सरेंडर
जगदलपुर
Naxal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 10:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / नक्सलियों का देशव्यापी बंद कल, 700 से अधिक नक्सली साथियों की हत्या का लगाया आरोप, कहा- ऑपरेशन रोकें…

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सरकार की बिग स्ट्रेटजी… जंगलों से लौट रहे नक्सली, सरेंडर के लिए बनाया गया सेफ कॉरिडोर

Safe Corridor Policy (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News:चट्टान मालगाड़ी से टकराई, कई बोगियां पटरी से उतरीं, किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलमार्ग बाधित

CG News:चट्टान मालगाड़ी से टकराई, कई बोगियां पटरी से उतरीं, किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलमार्ग बाधित
जगदलपुर

CG News: ऐतिहासिक सरेंडर के बाद केंद्रीय कमेटी का बयान आया सामने, सेंट्रल कमेटी ने सोनू-रूपेश को बताया गद्दार

CG News: ऐतिहासिक सरेंडर के बाद केंद्रीय कमेटी का बयान आया सामने, सेंट्रल कमेटी ने सोनू-रूपेश को बताया गद्दार
जगदलपुर

Diwali 2025: त्योहार पर बढ़ाई गई सुरक्षा! भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

त्योहार पर बढ़ाई गई सुरक्षा (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

festive season: बस्तर का नया ट्रेंड! त्योहारी सीजन में डिजिटल बने दुकानदार, सोशल मीडिया से जोड़ रहे ग्राहक

बस्तर का नया ट्रेंड (Photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.