जगदलपुर

नक्सलियों का सरेंडर सेंचुरी पार..! अमित शाह के दौरे से पहले टूटा रिकॉर्ड, फोर्स के निशाने पर अब टॉप लीडर…

CG Naxal Surrender: जगदलपुर/बीजापुर/बस्तर में सरेंडर का आंकड़ा अब सेंचुरी पार पहुंच चुका है। सरेंडर का नया रिकॉर्ड गुरुवार को बीजापुर में बन गया।

3 min read

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 03, 2025

नक्सलियों का सरेंडर सेंचुरी पार..! अमित शाह(photo-patrika)

नक्सलियों का सरेंडर सेंचुरी पार..! अमित शाह(photo-patrika)

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर/बीजापुर/बस्तर में सरेंडर का आंकड़ा अब सेंचुरी पार पहुंच चुका है। सरेंडर का नया रिकॉर्ड गुरुवार को बीजापुर में बन गया। यहां एक साथ 103 नक्सलियों ने हिंसा छोड़ी। इनमें 49 नक्सलियों पर 1 करोड़ 6 लाख का इनाम था।

बीजापुर जिले ने गांधी जयंती के दिन सरेंडर का रिकॉर्ड बना डाला। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने कभी हथियार नहीं डाले। सूत्र बताते हैं कि आठ दिन पहले 24 सितंबर को दंतेवाड़ा में 72 नक्सलियों का सरेंडर इसी बड़ी पिक्चर का ट्रेलर था।

CG Naxal Surrender: फोर्स के निशाने पर अब टॉप लीडर

दरअसल इस सरेंडर की तैयारी पिछले एक महीने से चल रही थी और 10 दिन पहले काफी कुछ फाइनल हो चुका था। अमित शाह के बस्तर दौरे से ठीक दो दिन पहले सरेंडर का दिन चुना गया। गांधी जयंती का चयन भी इसलिए किया गया ताकि नक्सल इतिहास में सबसे बड़ा शांति का संदेश दिया जा सके। सूत्र बता रहे हैं कि आगे और बड़ी संख्या में सरेंडर हो सकते हैं।

इस सरेंडर के बाद बीजापुर जिले में सक्रिय एक कैडर का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। सभी सरेंडर नक्सली बीजापुर और माड़ में सक्रिय थे। बीजापुर में सरेंडर के दौरान डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप, सीआरपीएफ के सेक्टर उप महानिरीक्षक बीएस नेगी, एसपी बीजापुर डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव आदि अफसर मौजूद रहे।

विजय शर्मा के रेड कार्पेट बयान को भी समझें

राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा बुधवार को बस्तर दौरे पर थे। इस दौरान जगदलपुर में उन्होंने मीडिया से कहा था कि जिनके मन में अच्छा भाव आ चुका है हम उनका रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करेंगे। अब कहा जा रहा है कि विजय शर्मा ने गुरुवार को हुए नक्सल इतिहास के सबसे बड़े सरेंडर की ओर इशारा एक दिन पहले ही कर दिया था। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि सरेंडर ही विकल्प है युद्धविराम नहीं होगा।

एनकाउंटर व सरेंडर के बीच आपस में लड़ रहे, इससे ज्यादा नुकसान

बस्तर में अब तक नौ सेंट्रल कमेटी के मेंबर मारे जा चुके हैं। इस बीच नक्सलियों के बीच कलह भी चरम पर पहुंच चुकी है। अब वे एक-दूसरे के बयानों और दावों का खंडन कर रहे हैं। सितंबर 20 को नक्सलियों के पोलित ब्यूरो मेंबर सोनू ने एक पर्चा जारी करते हुए कहा कि हम हथियार छोडक़र वार्ता के लिए तैयार हैं।

सोनू संगठन में अहम ओहदा संभाल रहा है। सोनू का बयान सामने आने के दो दिन बाद ही सेंट्रल कमेटी मेंबर अभय औैर विकल्प ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि हम ऐसी किसी वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ऐसे बयानों से ज्यादा नुकसान हो रहा है।

गणपति उर्फ एम. लक्ष्मण राव, उम्र 74 वर्ष, सलाहकार सेंट्रल कमेटी

भूपति उर्फ अभय, सचिव सीआरबी और प्रवक्ता

देवजी उर्फ थिप्परी तिरूपति, उम्र 62 वर्ष, सेंट्रल मिलिट्री कमेटी मेंबर

मिशिर बेसरा उर्फ भास्कर, उम्र 63 वर्ष, प्रभारी इस्टर्न रीजनल ब्यूरो

पुल्लरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रन्ना, सचिव तेलंगाना स्टेट कमेटी

गणेश उईके उर्फ राजेश, उम्र 63 वर्ष, सचिव ओडिशा स्टेट कमेटी

अनल दा उर्फ तूफान, सचिव बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी

सब्यसाची गोस्वार्मी उर्फ अजय दा, सचिव पश्चिम बंगाल-आसाम एरिया कमेटी

हिड़मा, दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सचिव

डीसीएम, पीपीसीएम और एसीएम जैसे बड़े कैडर का सरेंडर

अलग-अलग मुठभेड़ में कुल 137 नक्सली मारे गए

सरेंडर नक्सलियों में डिविजनल कमेटी मेंबर, प्लाटून पार्टी कमेटी मेंबर और एरिया कमेटी मेंबर जैसे बड़े कैडर के नक्सली शामिल हैं। सिर्फ बीजापुर जिले में ही 1 जनवरी 2025 से अब तक 421 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 410 नक्सलियों ने हथियार छोड़ा है। वहीं अलग-अलग मुठभेड़ में कुल 137 नक्सली मारे गए हैं।

कैडर सरेंडर नक्सलियों की संख्या

DVCM 1

PPCM 4

ACM 4

प्लाटून पार्टी सदस्य 1

DKAMS अध्यक्ष 3

CNM अध्यक्ष 4

KAMS अध्यक्ष 2

एरिया कमेटी सदस्य 5

मिलिशिया , डिप्टी कमांडर 5

जनताना सरकार अध्यक्ष 4

PLGA सदस्य 1

CNM सदस्य 12

जनताना सरकार उपाध्यक्ष 4

DAKMS उपाध्यक्ष 1

जनताना सरकार सदस्य 22

मिलिशिया प्लाटून सदस्य 23

जीपीसी 2

DAKMS सदस्य 4

भूमकाल मिलिशिया सदस्य 1

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / नक्सलियों का सरेंडर सेंचुरी पार..! अमित शाह के दौरे से पहले टूटा रिकॉर्ड, फोर्स के निशाने पर अब टॉप लीडर…

