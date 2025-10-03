नक्सलियों का सरेंडर सेंचुरी पार..! अमित शाह के दौरे से पहले टूटा रिकॉर्ड, फोर्स के निशाने पर अब टॉप लीडर…

राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा बुधवार को बस्तर दौरे पर थे। इस दौरान जगदलपुर में उन्होंने मीडिया से कहा था कि जिनके मन में अच्छा भाव आ चुका है हम उनका रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करेंगे। अब कहा जा रहा है कि विजय शर्मा ने गुरुवार को हुए नक्सल इतिहास के सबसे बड़े सरेंडर की ओर इशारा एक दिन पहले ही कर दिया था। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि सरेंडर ही विकल्प है युद्धविराम नहीं होगा।