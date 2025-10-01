सुरक्षाबलों को फिर मिली बड़ी कामयाबी, जंगल से भरमार बंदूक के साथ दबोचा गया नक्सली

CG Naxal News: राजनांदगांव के मोहला के बॉर्डर से सटे जंगलों में पुलिस और सुरक्षा बलों की पैनी नज़र आखिरकार काम आई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस ने एक कुख्यात और कट्टर नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया नक्सली भरमार बंदूक के साथ सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की फिराक में घूम रहा था।