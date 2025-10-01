सुरक्षाबलों को फिर मिली बड़ी कामयाबी, जंगल से भरमार बंदूक के साथ दबोचा गया नक्सली

भरमार बंदूक के साथ दबोचा गया नक्सली (Photo source- Patrika)
CG Naxal News: राजनांदगांव के मोहला के बॉर्डर से सटे जंगलों में पुलिस और सुरक्षा बलों की पैनी नज़र आखिरकार काम आई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस ने एक कुख्यात और कट्टर नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया नक्सली भरमार बंदूक के साथ सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की फिराक में घूम रहा था।
जानकारी के मुताबिक, यह नक्सली लंबे समय से इलाके में सक्रिय था और कई घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही इसके मूवमेंट की सूचना थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने जंगल में घेराबंदी कर दबोच लिया।
CG Naxal News: पुलिस ने बताया कि नक्सली से पूछताछ की जा रही है और उसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उसकी गिरफ्तारी को सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है।
