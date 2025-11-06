Paddy Purchase 2025: बाहर से धान लाने वालों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टरों ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

धान खरीदी की तैयारी तेज (photo source- Patrika)
Paddy Purchase 2025: कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि आगामी दिनों में अवैध धान की परिवहन के लिए स्थापित चौकी पर सतत निगरानी रखें, अवैध धान की परिवहन पर मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही करें। उन्होंने सभी अनुभाग में एसडीएम, तहसीलदार चेक पोस्ट पर लगातार निरीक्षण कर चेक पोस्ट में तैनात कर्मचारियों को अलर्ट मोड़ में रखने के लिए निर्देशित किया।
जिला में स्थापित डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नोडल अधिकारी प्रतिदिन की कार्यवाही का जायजा लेंगे। धान खरीदी कार्य हेतु पीडीएस बारदानों की खरीदी केन्द्रों में जमा करवाने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी समितियों में पंजीकृत किसानों की सूची चस्पा करवाएँ, ताकि पंजीकृत किसानों से ही धान खरीदी की जा सके। उन्होंने संग्रहण केन्द्रों की आवश्यकता तैयारियों को भी समय पर सुनिश्चित करने कहा।
Paddy Purchase 2025: धान की गुणवत्ता का जाँच के लिए तहसीलदार की नेतृत्व में निगरानी समिति गठित की गई जो कि अन्य जिलों से संग्रहण केन्द्र में आने वाले धानों की जांच करेंगे। कलेक्टर हरिस बुधवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए।
