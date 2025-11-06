Paddy Purchase 2025: बाहर से धान लाने वालों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टरों ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

Paddy Purchase 2025: कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि आगामी दिनों में अवैध धान की परिवहन के लिए स्थापित चौकी पर सतत निगरानी रखें, अवैध धान की परिवहन पर मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही करें। उन्होंने सभी अनुभाग में एसडीएम, तहसीलदार चेक पोस्ट पर लगातार निरीक्षण कर चेक पोस्ट में तैनात कर्मचारियों को अलर्ट मोड़ में रखने के लिए निर्देशित किया।