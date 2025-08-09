9 अगस्त 2025,

शनिवार

जगदलपुर

Patrika Harit Abhiyan: विधायक और महापौर ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत किया पौधरोपण

Patrika Harit Abhiyan: महापौर संजय पांडे ने भी पर्यावरण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पौधारोपण न केवल पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारी भावी पीढिय़ों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 09, 2025

एक पेड़ मां के नाम (Photo source- Patrika)
एक पेड़ मां के नाम (Photo source- Patrika)

Patrika Harit Abhiyan: पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक किरण देव और महापौर संजय पांडे ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर किरण देव ने कोडिया इंडियन चेरी का पौधा रोपित किया।

विधायक किरण देव ने कहा कि पर्यावरण को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटने के लिए हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखना होगा। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए।

Patrika Harit Abhiyan: महापौर संजय पांडे ने भी पर्यावरण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पौधारोपण न केवल पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारी भावी पीढिय़ों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन, जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पांडे, वार्ड पार्षद सुरेश गुप्ता, एमआईसी सदस्य निर्मल पानीग्राही, योगेंद्र पांडे, लक्ष्मण झा, संग्राम सिंह राणा, कलावती कसेर, पूर्व जिला अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी, विद्याशरण तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद थे।

