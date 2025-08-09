Patrika Harit Abhiyan: विधायक और महापौर ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत किया पौधरोपण

Patrika Harit Abhiyan: महापौर संजय पांडे ने भी पर्यावरण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पौधारोपण न केवल पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारी भावी पीढिय़ों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान निगम अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन, जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पांडे, वार्ड पार्षद सुरेश गुप्ता, एमआईसी सदस्य निर्मल पानीग्राही, योगेंद्र पांडे, लक्ष्मण झा, संग्राम सिंह राणा, कलावती कसेर, पूर्व जिला अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी, विद्याशरण तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद थे।