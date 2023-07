PM मोदी अगस्त के पहले सप्ताह में आ सकते हैं छत्तीसगढ़, जगदलपुर में होगी सभा, चल रही चर्चा

जगदलपुरPublished: Jul 09, 2023 05:30:50 pm Submitted by: Khyati Parihar

PM Modi will come to Bastar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के प्रथम सप्ताह में बस्तर प्रवास पर आ सकते हैं। इस बार भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है।

PM Modi will come to Bastar: जगदलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के प्रथम सप्ताह में बस्तर प्रवास पर आ सकते हैं। इस बार भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। खबर है कि प्रधानमंत्री नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील प्लांट की कमीशनिंग करेंगे। 25 हज़ार करोड़ की लागत से निर्माणाधीन यह स्टील प्लांट पूर्णता की ओर है।