Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

प्रोटॉन मेल बना नक्सलियों का नया हथियार, जानें क्या इसकी खासियत, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती…

CG Naxal News: पर्चे में दी गई मेल आईडी पता लगने पर खुलासा हुआ है कि नक्सली अब अपनी गोपनीयता और संपर्क के लिए प्रोटॉन मेल सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं।

जगदलपुर

Shradha Jaiswal

Sep 20, 2025

प्रोटॉन मेल बना नक्सलियों का नया हथियार, जानें क्या इसकी खासियत, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती...(photo-patrika)
प्रोटॉन मेल बना नक्सलियों का नया हथियार, जानें क्या इसकी खासियत, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती...(photo-patrika)

CG Naxal News: मनीष गुप्ता. छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में नक्सलियों द्वारा हाल ही में जारी एक पर्चे ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पर्चे में दी गई मेल आईडी पता लगने पर खुलासा हुआ है कि नक्सली अब अपनी गोपनीयता और संपर्क के लिए प्रोटॉन मेल सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं।

स्विट्जरलैंड की इस सुपर-सेक्योर ई-मेल सेवा से उनके संवाद गोपनीय रहते हैं। जिससे सुरक्षा बलों के लिए नक्सलियों के मेल की निगरानी और ट्रैकिंग काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने खामोशी है। अफसर कह रहे हैं कि जांच जारी है। लेकिन साइबर एक्सपर्ट इसे चुनौती मान रहे हैं।

ये भी पढ़ें

मुठभेड़ में 14 लाख रुपए की इनामी दो महिला नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त…
राजनंदगांव
मुठभेड़ में 14 लाख रुपए की इनामी दो महिला नक्सली ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त...(photo-patrika)

CG Naxal News: विदेशों में भी नेटवर्क

नक्सलियों द्वारा जारी बुकलेट में इसका जिक्र था कि नेपाल, फिलीपींस, पेरू, इंडोनेशिया, श्रीलंका, यूके, फ्रांस सहित कई देशों में अनेक संगठनों से उनके संबंध है कुछ स्थानों पर तो दफ्तर भी संचालित किए जा रहे है।

नक्सलियों की नई चाल

पहले नक्सली संवाद के लिए मोबाइल, पारंपरिक ई-मेल या ऑफलाइन तरीके अपनाते थे, लेकिन अब उन्होंने प्रोटॉन मेल जैसी एन्क्रिप्टेड सेवा के जरिए अपनी गतिविधियों को और ज्यादा सुरक्षित कर लिया है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की वजह से उनकी बातचीत तीसरे पक्ष के लिए गोपनीय होती है।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती

भारत में सक्रिय सुरक्षा तंत्र अब इस तकनीकी चुनौती का सामना कर रहा है। चूंकि प्रोटॉन मेल के सर्वर स्विट्जरलैंड में हैं, भारतीय एजेंसियों को सीधे एक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए, नक्सली संवाद की जांच और ट्रैकिंग के लिए कूटनीतिक प्रयासों और साइबर तकनीकों को मजबूत करना आवश्यक हो गया है। एजेंसियों का यह भी मानना है कि इंडिया के पास भी ऐसी तकनीक है जिससे नेटवर्क को क्रैक किया जा सकता है।

क्या है प्रोटॉन मेल

हैदराबाद साइबर एक्सपर्ट पी राजेश नायडू बताते है कि प्रोटॉन मेल स्विस कंपनी द्वारा विकसित एक ऐसी ईमेल सेवा है जो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य सर्वर यूरोप में है, जहां डेटा सुरक्षा कानून काफी सख्त हैं। प्रोटॉन मेल का एन्क्रिप्शन इतना मजबूत होता है कि न तो कंपनी और न ही कोई बाहरी व्यक्ति भेजे गए या प्राप्त मेल का कंटेंट देख सकता है। इसीलिए, उन संगठनों द्वारा इनका ज्यादा उपयोग होता है जो के बीच अपनी जानकारी को पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखना चाहते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Naxal News

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 12:48 pm

Published on:

20 Sept 2025 12:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / प्रोटॉन मेल बना नक्सलियों का नया हथियार, जानें क्या इसकी खासियत, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.