प्रोटॉन मेल बना नक्सलियों का नया हथियार, जानें क्या इसकी खासियत, सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती…

हैदराबाद साइबर एक्सपर्ट पी राजेश नायडू बताते है कि प्रोटॉन मेल स्विस कंपनी द्वारा विकसित एक ऐसी ईमेल सेवा है जो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य सर्वर यूरोप में है, जहां डेटा सुरक्षा कानून काफी सख्त हैं। प्रोटॉन मेल का एन्क्रिप्शन इतना मजबूत होता है कि न तो कंपनी और न ही कोई बाहरी व्यक्ति भेजे गए या प्राप्त मेल का कंटेंट देख सकता है। इसीलिए, उन संगठनों द्वारा इनका ज्यादा उपयोग होता है जो के बीच अपनी जानकारी को पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखना चाहते हैं।