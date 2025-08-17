Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

बढ़ी हथियारों की अवैध सप्लाई! झारखंड-बिहार से पहुंच रहे चाकू-तलवार, कांवड़ यात्रा के बहाने हुई खरीदारी

CG News: बिलासपुर जिले में अब तक चाकुओं और धारदार हथियारों की खरीद-फरोत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखी जाती थी, लेकिन अब इसका दायरा ऑफलाइन तक फैल गया है।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 17, 2025

बढ़ी हथियारों की अवैध सप्लाई! झारखंड-बिहार (photo-patrika)
बढ़ी हथियारों की अवैध सप्लाई! झारखंड-बिहार (photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अब तक चाकुओं और धारदार हथियारों की खरीद-फरोत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखी जाती थी, लेकिन अब इसका दायरा ऑफलाइन तक फैल गया है। झारखंड और बिहार से बड़े पैमाने पर चाकू और तलवारें शहर में पहुंच रही हैं। पुलिस की कार्रवाई में कुछ युवकों ने बताया कि कई युवक वहां से कांवड़ यात्रा में हथियार खरीदकर ले आए हैं।

झारखंड के क्षेत्रों में सावन के माह में खुलेआम तलवार और चाकुओं की बिक्री होती है। वहां से हथियार लाना आसान होता है। शहर में पुरानी रंजिश को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में तोरवा पुलिस ने घातक हथियारों से लैस होकर हमला करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य छह आरोपियों की तलाश जारी।

ये भी पढ़ें

Snake Bite Death: नागलोक में फिर मौत का तांडव, करैत के डंसने से 2 महिलाओं की मौत, सर्पदंश का शिकार होने पर अपनाएं ये उपाए
जशपुर नगर
करैत सांप (फोटो सोर्स- shutterstock)

CG News: कांवड़ यात्रा के बहाने हुई खरीदारी

मिली जानकारी के अनुसार 14 अगस्त को टिकरापारा निवासी राहुल गोस्वामी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने साथी बजरंग के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इस बीच जैसे ही वे तितली चौक के आगे पुल के पास रुके, तीन बाइक में सवार इस्माइल, इमरान खान, कुणाल उर्फ युसूफ खान, शमी खान, रिजवान खान, अभय चौहान, गुलशन हाटलेस्कर और अमन पहुंचे।

पुरानी रंजिश को लेकर चाकू, स्टिक, पाइप और बेल्ट से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में राहुल व उसका साथी घायल हो गए। पुलिस ने तारबाहर निवासी अभय चौहान 22 वर्ष और हेमूनगर निवासी मोहमद यूसुफ 30 वर्ष को गिरतार कर लिया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

ऑनलाइन में नजर तो अब ऑफलाइन झारखंड और बिहार से पहुंच रहे चाकू

शहर में चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में तोरवा पुलिस ने बुधवारी बाजार से एक युवक को गिरतार किया है, जो अवैध रूप से बटनदार स्प्रिंगदार चाकू बेच रहा था। आरोपी के कब्जे से 12 नग धारदार चाकू बरामद किए गए हैं।

तोरवा पुलिस को सूचना मिली कि बुधवारी बाजार स्थित महेश स्वीट्स के पास एक युवक बटनदार चाकू बेचने की कोशिश कर रहा है। इस पर पुलिस की टीम ने मौके पर घेराबंदी कर चुचुहियापारा निवासी आरोपी शाहबाज अंसारी (24 वर्ष) को गिरतार कर लिया। आरोपी के पास से कुल 12 नग बटनदार स्प्रिंगदार चाकू बरामद किए गए। आर्स एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है।

बाहर से मंगा रहे हथियार

शहर में हाल ही में पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़ा तो उनके पास से ऐसे धारदार हथियार बरामद हुए। कुछ ने बताया कि देवघर से खरीदे गए थे। पूछताछ में युवकों ने स्वीकार किया कि सावन में जल अर्पण करने जाने वाले अधिकतर लोग हथियार भी खरीदकर लाते हैं। इससे यह साफ हो गया है कि अब हथियारों का नेटवर्क ऑनलाइन से आगे बढ़कर धार्मिक यात्राओं और ऑफलाइन बाजारों में भी गहराई तक फैल चुका है।

6 आरोपियों की तलाश

पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जबकि इस मामले में संलिप्त अन्य छह फरार आरोपियों की तलाश लगातार कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2025 12:02 pm

Published on:

17 Aug 2025 12:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बढ़ी हथियारों की अवैध सप्लाई! झारखंड-बिहार से पहुंच रहे चाकू-तलवार, कांवड़ यात्रा के बहाने हुई खरीदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.