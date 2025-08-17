बढ़ी हथियारों की अवैध सप्लाई! झारखंड-बिहार से पहुंच रहे चाकू-तलवार, कांवड़ यात्रा के बहाने हुई खरीदारी

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अब तक चाकुओं और धारदार हथियारों की खरीद-फरोत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखी जाती थी, लेकिन अब इसका दायरा ऑफलाइन तक फैल गया है। झारखंड और बिहार से बड़े पैमाने पर चाकू और तलवारें शहर में पहुंच रही हैं। पुलिस की कार्रवाई में कुछ युवकों ने बताया कि कई युवक वहां से कांवड़ यात्रा में हथियार खरीदकर ले आए हैं।
झारखंड के क्षेत्रों में सावन के माह में खुलेआम तलवार और चाकुओं की बिक्री होती है। वहां से हथियार लाना आसान होता है। शहर में पुरानी रंजिश को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में तोरवा पुलिस ने घातक हथियारों से लैस होकर हमला करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य छह आरोपियों की तलाश जारी।
मिली जानकारी के अनुसार 14 अगस्त को टिकरापारा निवासी राहुल गोस्वामी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने साथी बजरंग के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इस बीच जैसे ही वे तितली चौक के आगे पुल के पास रुके, तीन बाइक में सवार इस्माइल, इमरान खान, कुणाल उर्फ युसूफ खान, शमी खान, रिजवान खान, अभय चौहान, गुलशन हाटलेस्कर और अमन पहुंचे।
पुरानी रंजिश को लेकर चाकू, स्टिक, पाइप और बेल्ट से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में राहुल व उसका साथी घायल हो गए। पुलिस ने तारबाहर निवासी अभय चौहान 22 वर्ष और हेमूनगर निवासी मोहमद यूसुफ 30 वर्ष को गिरतार कर लिया। उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।
शहर में चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में तोरवा पुलिस ने बुधवारी बाजार से एक युवक को गिरतार किया है, जो अवैध रूप से बटनदार स्प्रिंगदार चाकू बेच रहा था। आरोपी के कब्जे से 12 नग धारदार चाकू बरामद किए गए हैं।
तोरवा पुलिस को सूचना मिली कि बुधवारी बाजार स्थित महेश स्वीट्स के पास एक युवक बटनदार चाकू बेचने की कोशिश कर रहा है। इस पर पुलिस की टीम ने मौके पर घेराबंदी कर चुचुहियापारा निवासी आरोपी शाहबाज अंसारी (24 वर्ष) को गिरतार कर लिया। आरोपी के पास से कुल 12 नग बटनदार स्प्रिंगदार चाकू बरामद किए गए। आर्स एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है।
शहर में हाल ही में पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़ा तो उनके पास से ऐसे धारदार हथियार बरामद हुए। कुछ ने बताया कि देवघर से खरीदे गए थे। पूछताछ में युवकों ने स्वीकार किया कि सावन में जल अर्पण करने जाने वाले अधिकतर लोग हथियार भी खरीदकर लाते हैं। इससे यह साफ हो गया है कि अब हथियारों का नेटवर्क ऑनलाइन से आगे बढ़कर धार्मिक यात्राओं और ऑफलाइन बाजारों में भी गहराई तक फैल चुका है।
पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जबकि इस मामले में संलिप्त अन्य छह फरार आरोपियों की तलाश लगातार कर रही है।