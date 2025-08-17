बढ़ी हथियारों की अवैध सप्लाई! झारखंड-बिहार से पहुंच रहे चाकू-तलवार, कांवड़ यात्रा के बहाने हुई खरीदारी

शहर में हाल ही में पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़ा तो उनके पास से ऐसे धारदार हथियार बरामद हुए। कुछ ने बताया कि देवघर से खरीदे गए थे। पूछताछ में युवकों ने स्वीकार किया कि सावन में जल अर्पण करने जाने वाले अधिकतर लोग हथियार भी खरीदकर लाते हैं। इससे यह साफ हो गया है कि अब हथियारों का नेटवर्क ऑनलाइन से आगे बढ़कर धार्मिक यात्राओं और ऑफलाइन बाजारों में भी गहराई तक फैल चुका है।